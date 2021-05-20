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«Сбер» открывает разработчикам доступ к своей блокчейн-платформе

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«Сбер» представил свою блокчейн-платформу, которая теперь станет доступной для всего сообщества разработчиков. Им стали доступны как полнофункциональный API для разработки, так и библиотека для работы с токенами, которая позволяет создавать лёгкие клиентские приложения, работающие напрямую с блокчейн-платформой. Для совершения сделок с токенами и исполнения смарт-контрактов на платформе используется специальная расчётная единица, интегрированная с банком, что позволяет производить расчёты в смарт-контрактах в рублях.

В токенах на блокчейн-платформе «Сбера» уже выпускаются сертификаты возобновляемой электроэнергии. Открытие доступа к ней широкому кругу разработчиков позволит реализовать множество новых кейсов, как, например, токенизация цифровых и материальных активов. В ближайших планах «Сбера» — выпуск на платформе цифровых финансовых активов.

Блокчейн-платформа «Сбера» позволяет участникам выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты. Распределённость платформы достигается за счёт привлечения независимых участников-валидаторов, которые обеспечивают хранение данных и проверку корректности транзакций. Благодаря уникальному криптографическому механизму платформы эти независимые валидаторы смогут выполнять свои функции, не имея доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в транзакциях.

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