«Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям

«Сбер» запускает новую версию платформы для создания приложений — SmartMarket — на домене developers.sber.ru, которая позволит сторонним разработчикам получить полный доступ ко множеству технологий и инструментов экосистемы. Теперь SmartMarket — это единая точка доступа ко всем технологиям «Сбера» с единым сообществом разработчиков в соцсети Telegram. На платформе доступны PaaS-сервисы Platform V, сервисы SberCloud, технологии SberDevices, модели машинного обучения и многое другое. В одном месте собраны: документация, инструменты, API и спецификации для каждого сервиса.

С помощью технологий и сервисов, доступных на платформе SmartMarket, можно не только создать, запустить и монетизировать облачное приложение для умных устройств «Сбера» и семейства виртуальных ассистентов Салют, обучить ассистента новым умениям, но и создать виртуального персонажа, подключить к готовому проекту платформу синтеза и распознавания речи и не только. При этом благодаря визуальному конструктору элементов создавать приложения на платформе SmartMarket могут не только продвинутые разработчики, но и пользователи, не владеющие языками программирования.

Первая версия SmartMarket была запущена командой SberDevices в сентябре 2020 года. К работе над новыми продуктами с тех пор подключилось более шести тысяч разработчиков, а в каталоге уже опубликовано 360+ приложений. Сейчас платформа SmartMarket стала единой средой разработки от Сбера.

Платформа работает на десктопах и в мобильных браузерах и даёт возможность создавать новые продукты без необходимости что-то устанавливать или скачивать: всё доступно на сайте либо через запросы по API. При этом создавать приложения можно и для поверхности СберБанк Онлайн, аудитория которой составляет более 65 млн активных пользователей в месяц.

Чтобы начать создавать приложения на платформе SmartMarket, достаточно зарегистрироваться в кабинете для управления проектами SmartMarket Studio по Сбер ID или номеру телефона, придумать приложение и выбрать подходящий тип смартапа или навыка. После этого можно использовать готовые шаблоны или бесплатные инструменты для разработки.

Платформа даёт возможность создавать приложения с ассистентами Салют, работать с zero- и low-code-инструментами, подключать платежи, управлять отправкой уведомлений, работать с данными пользователей, подключать базы данных для проектов и отправлять приложения на публикацию в каталоге.

При этом шаблоны смартапов позволяют создать проект быстро и просто, ведь в них уже реализованы ключевые функции: карточки товаров и услуг, приём платежей и оформление доставки.

Для удобства разработчиков на SmartMarket представлен целый спектр различных инструментов, упрощающий работу над приложениями: SmartApp Graph — визуальный zero-code-конструктор для создания приложений без программирования; SmartApp Code — IDE для разработки приложений на JS и DSL, предоставляющий редактор интентов, сущностей и сценариев, а также доступ к инструментам аналитики; SmartApp Brain — ML-технология для определения смысла фразы пользователя и управления ответами ассистента, включающая готовые к использованию ML-модели; SmartApp Framework упрощает и стандартизирует процесс разработки смартапов за счёт единого API и готовых функций; SaluteJS — open-source-фреймворк, который позволяет создавать сценарии смартапов на языке Java Script и может использоваться для создания Chat App и Canvas App; SmartApp API — протокол обмена сообщениями между виртуальным ассистентом и смартапом по протоколу HTTPS.

На SmartMarket появятся также новые SaaS-сервисы, позволяющие использовать программное обеспечение онлайн: Smart Push — сервис для отправки рush-уведомлений пользователям смартапов, с помощью которого приложение может отправить push-уведомление в мобильное приложение СберСалют и на устройства SberBox и SberPortal; Smart Profile — сервис получения знаний о пользователях смартапов, с помощью которого юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить данные о клиенте, необходимые для работы сценария приложения (например, для доставки товара или заказа такси); SmartPay — сервис для приёма платежей, который позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сделать смартап каналом продаж.

Для работы с базами данных и бессерверных вычислений обновлённая платформа SmartMarket предлагает сервисы Platform V: Platform V Dataspace — это инструменты и библиотеки для создания слоя абстракции над данными. Dataspace даёт слой доступа к данным на основе модели данных клиента. Система хранит данные в оперативной памяти и имеет всю функциональность системы управления базами данных; Platform V Functions — это FaaS-решение для событийно-ориентированных бессерверных вычислений для разработчиков, создающих приложения на базе serverless-архитектуры. FaaS-платформа позволяет решить задачи выделения вычислительных ресурсов, развёртывания, масштабирования, настройки сетевого доступа и интеграции с другими сервисами платформы.

С момента запуска SmartMarket «Сберу» удалось построить смарт-сообщество профессионалов, которые могут общаться в канале соцсети Telegram и посещать регулярные митапы. Команда SberDevices также непрерывно развивает инструменты и проактивно обновляет документацию, чтобы у разработчиков всегда была возможность максимально эффективно создавать новые приложения.

Для разработчиков SmartMarket существует программа апгрейда смартапов, которая позволяет улучшить функциональность и UX/UI смартапов с привлечением экспертов SberDevices.

Также существует специальная программа поощрения: в ходе конкурса каждый квартал победители получают до 2 500 000 рублей. Конкурс разработчиков проводится в категориях: «Популярный смартап», «Монетизация», «Активный разработчик». За первое место приз составляет 2 500 000 рублей, за второе — 1 000 000 рублей, за третье — 500 000 рублей.