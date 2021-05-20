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МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов банка, которое позволит управлять своим бизнесом из любой точки мира. Обновленное приложение работает на iOS и Android, и учитывает потребности всех сегментов бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний.

МКБ Бизнес позволяет просматривать в т.ч. остатки по счетам группы компаний, формировать выписки и направлять себе их на электронную почту или в мессенджеры.

В приложении можно создавать рублевые платежные поручения, подписывать их и отправлять. Печатную форму документа можно также быстро отправить в любой мессенжер или на почту. О наличии операций, требующих подписи, клиентам будут направлены PUSH-уведомления.

Клиенты банка также получают более простой доступ к системе «Ваш банк онлайн» - вход можно осуществить с любого компьютера с помощью QR-кода, сгенерированного на странице входа в систему, распознав его в мобильном банке.

«Принцип mobile first получил распространение в работе с розничным клиентом (банки, интернет-магазины, сервисы доставки), но бизнесу нужна возможность управлять своими счетами из любой точки мира и с любого устройства. Мы делаем упор на развитие мобильного корпоративного банка и продолжим реализовывать функционал, позволяющий клиентам отказаться от браузерной системы, как инструмента №1 в дистанционном взаимодействии с банком. Уже можно подвести первые итоги запуска. Мы видим интерес со стороны клиентов: 2/3 установок приходятся на новых пользователей, которые не работали со старой версией приложения. Обращений в техподдержку с проблемами о неработающем функционале в приложении практически нет, что говорит о высоком уровне реализованного функционала», — рассуждает директор департамента транзакционных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

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