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«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» и «Макдоналдс» интегрировали новую технологию приёма безналичных пожертвований на киосках самообслуживания в сети быстрого питания. Средства через благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» будут направлены на поддержку проектов фонда, в том числе на строительство бесплатной семейной гостиницы на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой в Москве.

Новая технология — совместная разработка «Сбера» и «Макдоналдс». Её преимущество — прямое распределение финансовых потоков между «Макдоналдс» и благотворительным фондом.

В начале 2021 года новая технология была внедрена в более чем 3900 киосков. За первые четыре месяца в фонд поступило более 13,7 млн рублей. Пожертвования делают более 2000 посетителей кафе в день. У них есть возможность выбрать сумму, которую они отправляют на благое дело: 25, 50, 100 или 300 рублей.

«Одна из главных задач Сбера — предоставить максимальное количество быстрых и удобных вариантов для совершения той или иной транзакции. Наши клиенты могут оплачивать свои покупки с помощью карты, SberPay, QR-кода или биометрии. Мы хотим, чтобы так же бесшовно они могли совершать добрые поступки, отправляя средства на благотворительность. Наш совместный проект с Макдоналдс как раз и решает эту задачу. Бесконтактный способ пожертвований в фонд «Дом Роналда Макдоналда» соответствует лучшей мировой практике и повышает скорость проведения транзакций, а также дополнительно гарантирует их безопасность. Кроме того, благодаря этому фонд может предоставлять максимально открытую отчётность, делая пожертвования ещё более прозрачными для благотворителей», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«Цифровая трансформация наряду с пандемией внесла коррективы в жизнь каждого из нас: всё больше людей, а значит и посетителей Макдоналдс, переходят на бесконтактный способ платежей. Компания первой в отрасли реализовала программу безналичной оплаты заказов более 10 лет назад, и переход на бесконтактный способ пожертвований в фонд «Дом Роналда Макдоналда» – следующий логичный шаг. Такое решение соответствует лучшей мировой практике и повышает скорость проведения транзакций, а также дополнительно гарантирует их безопасность. Кроме того, благодаря этому фонд может предоставлять максимально открытую отчетность, делая пожертвования ещё более прозрачными для благотворителей», - отметила Екатерина Мыслицкая, генеральный директор БФ «Дом Роналда Макдоналда».

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