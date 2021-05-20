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Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц

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Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц в 85 крупнейших городах России. Благодаря сервису клиент не посещает ни Федеральную налоговую службу (ФНС), ни отделение банка и экономит 4 тыс. руб. на оплату госпошлины.

Достаточно заполнить короткую анкету на сайте Альфа-банка. Для этого понадобятся только паспорт и СНИЛС. Далее клиент получает готовый пакет документов и квалифицированную электронную подпись (КЭП). Это позволяет удаленно подписать документы и отправить их в ФНС.

«Альфа-банк берет на себя все сложности по подготовке документов, взаимодействию с ФНС и расходы по регистрации юрлица. А клиент может полностью сфокусироваться на старте своего бизнеса», — сказала руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-банка Ирина Пономарева.

Дополнительно Альфа-банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк, онлайн-бухгалтерию и дарит своим клиентам 300 тыс. бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.

Аналогичная процедура уже действует в Альфа-банке для онлайн-регистрации ИП.

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