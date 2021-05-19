Спецпроекты

Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн

ИТ в банках

Райффайзенбанк и MR Group успешно провели первую удаленную сделку с электронной регистрацией ипотеки и дистанционным открытием аккредитива на платформе SmartDeal. Это позволило клиенту получить ипотечный кредит на квартиру без визита в банк: все необходимые документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Cделка заняла около часа. Клиент приобрел квартиру в жилом комплексе «Павелецкая сити», который реализуют совместно девелоперские компании MR Group и Level Group.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы радикально упростить процесс получения ипотеки, а решение квартирного вопроса было быстрым и удобным, — сказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка. — В прошлом году мы проводили исследование, которое показало, что каждый четвертый заёмщик готов провести ипотечную сделку онлайн. И мы уверены, что с каждым годом число таких клиентов будет только расти, а получить ипотеку будет также просто, как заказать пиццу».

«Дистанционное оформление ипотеки с помощью онлайн-аккредитива и электронной подписи — надежная и удобная для клиентов опция, — отметила Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. — Мы рады, что к пулу крупных банков, которые внедрили эту опцию, присоединился Райффайзенбанк — наш давний и надежный партнер. Дистанционная ипотека очень востребована у наших покупателей — в проектах MR Group по этой схеме в 2021 г. закрывается порядка 15-17% сделок».

«Конкуренция за клиента между банками продолжает расти. Ведущие игроки финансового рынка стараются делать опыт взаимодействия клиента с банком максимально комфортным. Мы рады, что Райффайзенбанк выбрал именно наш продукт для того, чтобы сделать свои услуги более удобными, — сказал основатель и генеральный директор SmartDeal Алексей Макаров. — Сегодня цифровизация сделок с недвижимость — один самых перспективных методов совершенствования качества обслуживания и, как следствие, повышения лояльности клиента. Оформление ипотечной сделки полностью онлайн говорит о том, что Райффайзенбанк стал ещё ближе к своим клиентам».

В данный момент в Райффайзенбанке полностью онлайн можно получить ипотеку на покупку жилья у 19 застройщиков. Их число будет увеличиваться. В ближайшее время Райффайзенбанк планирует проводить сделки с электронной регистрацией и на вторичном рынке недвижимости. Сотрудник банка будет инициировать выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в удостоверяющем центре (УЦ).

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