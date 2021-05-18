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«Сбер» запустил приложение AI Resp, определяющее COVID-19 по дыханию и кашлю

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) Сбербанка совместно с входящей в экосистему Сбера компанией «Сбермедии» разработала приложение AI Resp, которое за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Выход приложения «Сбер» анонсировал в январе 2021 года. С тех пор лежащая в его основе модель ИИ была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19, и на сегодняшний день точность модели достигла 82%.

Пользователь может воспользоваться сервисом в любой момент — например, после того, как почувствовал недомогание, побывал в возможной зоне риска или контактировал с заболевшим COVID-19. Для корректной работы приложения необходимо выполнить методику записи звуков согласно инструкции. Приложение не является диагностическим тестом и не может заменить классические лабораторные исследования, поэтому при появлении симптомов COVID-19 необходимо обратиться к врачу.

Магазины приложений накладывают определённые ограничения на упоминание разработчиками COVID-19 в названии, значке и описании приложений, поэтому в интерфейсе AI Resp речь идёт о респираторных заболеваниях в целом. Но следует иметь в виду, что обучалась модель на образцах дыхания и кашля больных COVID-19 и призвана определять паттерны, характерные именно для этого заболевания.

«У Лаборатории по ИИ Сбербанка уже имеется внушительный портфель медицинских высокотехнологических проектов. Так, наши разработки на основе ИИ помогают ставить диагнозы по записям в электронных медицинских картах и определяют на КТ-снимках изменения, характерные для пневмонии. Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений», - сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

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