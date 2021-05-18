ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab

R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документооборота.

Переход на новый модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» из линейки программных продуктов RS-Connect для взаимодействия с госорганами позволил ПСБ повысить отказоустойчивость процесса и увеличить скорость передачи информации в ГИС ГМП о платежах клиентов в бюджетную систему РФ.

Взаимодействие автоматизированных систем банка с ГИС ГМП реализовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в формате СМЭВ 3).

«Мы регулярно пополняем нашу линейку “коннекторов” для взаимодействия с ГИС, сейчас она включает более 30 модулей. Также платформа RS-Connect входит в Реестр российского ПО, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — ПСБ уже использует наши модули для обмена с ГИС ЖКХ, ФНС, ПФР, ФССП, ЕБС, а также для регистрации учетной записи в ЕСИА. Надеемся, банк оценит преимущества и других решений из линейки RS-Connect».