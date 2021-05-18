Спецпроекты

Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. Теперь управление сбережениями с использованием инвестиций с ВТБ стало еще удобнее.

Чтобы войти в приложение «ВТБ Мои инвестиции» из ВТБ Онлайн, клиенту нужно выбрать брокерский счет на главном экране в разделе «Инвестиции» и нажать кнопку «ВТБ Мои инвестиции». После этого он автоматически перейдет в приложение.

«Инвестиции сейчас становятся неотъемлемой частью сбережений для все большего числа людей. За два года число брокерских счетов в России выросло в 5 раз. Через несколько лет инвестировать будет каждый второй экономически активный житель страны. Наша задача сделать так, чтобы управлять своими сбережениями клиентам ВТБ было максимально удобно, и навигация между классическими банковскими продуктами и инвестиционными инструментами была незаметной и не создавала необходимости тратить дополнительное время», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

«Для повышения удобства работы клиентов в двух флагманских приложениях нашего банка – ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции – мы решили сделать максимально простой переход между ними. Теперь при наличии брокерского счета пользователи мобильного банка могут переходить в «ВТБ Мои инвестиции» без авторизации, без логина и пароля. В дальнейшем мы планируем сделать такой переход между всеми цифровыми каналами банка. Безопасность работы наших клиентов в мобильных приложениях является приоритетной задачей, в данном случае она обеспечивается за счет аутентификации клиента в ВТБ Онлайн», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Если у клиента нет брокерского счета, сначала нужно открыть его в ВТБ Онлайн. Для этого нужно перейти в раздел «Услуги», выбрать «Инвестиции» и нажать кнопку «Открыть брокерский счет и ИИС».

Приложением ВТБ Мои Инвестиции ежедневно пользуется более 300 тысяч человек. Только за последний год это число выросло в 6 раз. Каждый день в мобильном приложении совершается более 820 тысяч сделок, обороты — стабильно выше 100 млрд рублей в день. Ежемесячный оборот превышает 1,5 триллиона рублей.

Аудитория мобильного банка ВТБ Онлайн составляет более 10,5 млн человек. В ноябре банк представил обновленную версию приложения, которая стала работать в 2 раза быстрее. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла в 3 раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года ВТБ планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн клиентов.

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