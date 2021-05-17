Исследование Tinkoff Data: более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников

Аналитический проект Tinkoff Data выяснил, как часто россиянам звонят спамеры и мошенники, что они предлагают, какие уловки используют и как на них реагируют абоненты.

Исследование проводилось в виде опроса, в котором приняло участие более 16 тысяч человек. Также были проанализированы данные по работе определителя телефонного номера Тинькофф «Кто звонит», антифрод-платформы Tinkoff Call Defender и системы фрод-мониторинга.

Звонки от спамеров получают 98% россиян, а от мошенников — 90%. Более половины входящих звонков с неизвестных номеров — спамеры и мошенники. Спам-звонки абсолютно бесполезны для 93% абонентов. 76% опрошенных раздражаются из-за звонков спамеров. Треть опрошенных «троллят» мошенников в ответ.

Чаще всего россиянам предлагают финансовые и медицинские услуги, сотовую связь и просят пройти телефонный опрос, также беспокоят опрошенных «молчаливые» короткие дозвоны; в 2021 году количество мошеннических звонков клиентам российских банков выросло на 170%. Однако люди все реже попадаются на их уловки.

По данным опроса, 98% пользователей сталкиваются со спам-звонками, из них почти треть получает такие звонки по несколько раз в день, еще 55% — несколько раз в неделю.

Это подтверждают и данные определителя номера Тинькофф: в среднем абонент получает один звонок спама в день. Почти 80% от всех входящих звонков с неизвестных номеров составляют звонки от злоумышленников и спам, причем количество спам-звонков превалирует — их доля достигает 46%.

Звонки роботов и автоинформаторов чаще всего получают 40% опрошенных. 23% ответили, что чаще все-таки им звонят живые люди, еще 37% затрудняются определить, кто обычно беспокоит их на другом конце провода.

При этом только 1% опрошенных отметил, что во время спам-звонков им предлагают что-то нужное, 93% ответили, что предложения спамеров никогда им не были полезными и только раздражают. Причем 65% опрошенных раздражают спам-звонки вне зависимости от того, звонит робот или человек, примерно в равной доле — по 5% опрошенных — раздражаются скорее от роботов или от людей, 25% равнодушно относятся к назойливым предложениям по телефону.

70% участников опроса ответили, что чаще всего получают от спамеров предложение оформить кредит или карту.

На втором месте по популярности предложения от медицинских центров, с ними сталкивается 59% абонентов. Реклама операторов сотовой связи, интернета и телефонные опросы беспокоят более 30% пользователей, акции в салонах красоты и магазинах — 17%.

Также пользователи отмечали, что сталкиваются с «молчаливыми прозвонами», которые длятся несколько секунд, предложениями юридических услуг, рекламой недвижимости, а также со звонками разных мошенников из «прокуратуры, полиции, служб безопасности банков» и других организаций.

В среднем за 4 месяца 2021 года количество мошеннических звонков клиентам российских банков выросло на 170% по сравнению с 2020 г. Пик активности телефонных мошенников произошел в январе 2021 года — тогда количество звонков от злоумышленников выросло почти в 2 раза. Аналитики отмечают, что мошенники обычно активизируются на зимних каникулах и в праздники: это связано с тем, что люди расслабляются и становятся менее бдительными.

По данным опроса, с телефонным мошенничеством сталкиваются 90% людей. Еженедельно звонки от мошенников получают 20% абонентов, 33% — ежемесячно, 37% — несколько раз в год и реже.

Мошенники используют персональные данные из утечек, уловки и психологическое давление. С каждым годом доля социальной инженерии — когда клиента обманом заставляют самостоятельно совершить перевод или раскрыть данные карт — растёт: на конец 2020 года совокупно по телефону, в интернете и соцсетях она составляла 80% от всего объема мошеннических атак. При этом, несмотря на рост звонков от злоумышленников, доля «успешных» звонков, в результате которых клиенты потеряли деньги, сократилась с 22,5 до 13%.

По данным опроса, только 2% респондентов пострадали от телефонного мошенничества. Половина респондентов обычно вешает трубку, не вступая в разговор, почти треть опрошенных «троллит» звонящих мошенников, только 14% сообщают о звонке мошенников в банк.

Самым популярным сценарием, который используют телефонные мошенники, стал звонок от «службы безопасности банка» — его доля составляет почти 90%. В таких случаях злоумышленники заявляют о взломе счета, неизвестном переводе или списании средств, оформленном кредите и просят перевести деньги в «безопасную ячейку» или сообщить номер карты и код из СМС, чтобы «сохранить» средства.

Другой популярный сценарий — инвестиционные пирамиды, звонки от ложных брокеров или криптовалютчиков, которые предлагают быстрый доход под высокий процент.

В черный список спамеров заносят 34% опрошенных. Определитель номера подключили 24%, что позволяет им вообще не вступать в разговор со спамерами, и только 3% поддерживают беседу со спамерами.