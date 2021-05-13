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ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения

ИТ в банках

ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения — новый продукт «Фабрики искусственного интеллекта». Это еще один этап в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка. Система управления моделями, применение Agile и сервисного подхода к разработке позволит ускорить вывод каждой новой технологии искусственного интеллекта в промышленную эксплуатацию в 1,5 раза, а также позволит увеличить эффективность работы сотрудников на 25%.

«Приоритеты ВТБ — качество и удобство сервисов для клиентов, обеспечение безопасности данных и средств пользователей. В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на внедрении искусственного интеллекта в работу, в том числе для постоянного усовершенствования клиентских сервисов и противодействия попыткам мошенничества. Система управления моделями — новый шаг в развитии — ИТ-платформы для унификации и упрощения внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка. Система позволит всем участникам создания новых технологий искусственного интеллекта работать в едином пространстве, обмениваться информацией, разграничивать и контролировать все необходимые для создания новых моделей машинного обучения инструменты и данные», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на российском программном обеспечении, система управления моделями — полностью отечественная разработка с использованием открытого ПО. Система управления моделями функционально превосходит зарубежные аналоги, так как в ней реализован прототип MLOps конвейера по быстрому внедрению моделей в промышленную эксплуатацию. Адаптированная под задачи интеграции и внедрения искусственного интеллекта концепция MLOps является развитием методологии DevOps. Она широко применяется для повышения скорости, эффективности и качества командной разработки и внедрения любых информационных систем.

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