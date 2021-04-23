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В «Сбере» выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги

ИТ в банках

Более 30% договоров аренды сейфов продлеваются клиентами «Сбера» дистанционно в приложении «Сбербанк онлайн». К концу 2021 г. доля таких сейфов увеличится до 50%, прогнозируют в «Сбере». Возможность продлевать аренду сейфов онлайн Сбербанк предоставил своим клиентам в сентябре 2020 г.

Каждый раз перед окончанием срока аренды клиент получает в качестве напоминания пуш-уведомление на мобильный телефон. Если договор хранения оформлен на одно физическое лицо, то в этом сообщении клиент получает ссылку, которая ведёт на продление договора аренды в приложение «Сбербанк онлайн». Большинство клиентов пользуются сервисом, переходя именно по этой ссылке.

Также можно продлить аренду сейфа заранее. Для этого нужно ввести в поиске слово «Сейфы» и открыть вкладку с информацией об арендованных сейфах, выбрать нужный и нажать на кнопку «Продлить». Или обратиться за помощью к голосовому ассистенту. Достаточно просто сказать: «Салют, сейфы» и ответить на вопросы помощника.

«2020 г. показал, как важно иметь доступ к продуктам и сервисам в онлайн. Прошел год с начала пандемии и за это время «Сбер» перевёл в онлайн многие процессы, для которых раньше требовалось приходить в офис. Аренда сейфа была одной из самых не цифровых услуг. Больше чем полгода у нас действует продление договоров аренды сейфов в приложении «Сбербанк онлайн». В ближайшее время клиентам будет доступен аналогичный сервис и в веб-версии. Кроме того, у нас есть полностью автоматизированные хранилища, в которых сейфы перемещаются от хранилища к клиенту и обратно роботом. После запуска сервиса дистанционного продления договора аренды клиент такого хранилища обслуживается полностью автоматически и встречается с сотрудником банка только для заключения и завершения договора аренды», – сказал Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

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