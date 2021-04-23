«РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»

«РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс», позволяющего существенно повысить конверсию поданных заявок на кредиты в реальные выдачи путём отбора более качественных с точки зрения риск-профиля клиентов.

Сервис разработан аналитической командой БКИ «Эквифакс» специально для удовлетворения потребностей банков и прочих кредиторов в части мониторинга активности их клиентов. Триггеры, как индикатор заинтересованности заемщика в новом кредитном продукте, помогают эффективно справляться с задачами по оперативному реагированию на поведение клиента, увеличению кросс-продаж, выбору идеального момента для формирования кредитного предложения для низкорискованных и заинтересованных в кредите профилей клиентов и, соответственно, снижению издержек.

В основе модели «Триггеры TakeRate» заложено определение максимальной вероятности оформления кредита потребителем в каждый отдельный момент времени.

Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС банка», сказала: «Мы постоянно находимся в поиске новых инструментов, позволяющих увеличить эффективность наших процессов и технологий, в частности – более эффективно прогнозировать заинтересованность наших клиентов в кредитных продуктах с учётом контроля риск-профиля заходящего в портфель банка клиентского потока. Одним из таких инструментов являются триггерные механики прогнозирования поведения клиентов на основе данных из сегментов телеком, интернет и БКИ. При этом основной нюанс в рамках их использования в банковском секторе состоит о том, что зачастую клиенты с высоким «баллом» заинтересованности по этим триггерам имеют низкое качество своего риск-профиля и, соответственно, невысокую конверсию в выдачи кредитов. Иными словами, аппетит к риску, который банки готовы принять к себе на баланс, не соответствует ожиданиям по генерируемым подобными триггерами потоков клиентов. В свою очередь, использование TakeRrate модели БКИ «Эквифакс» показало, что модель обходит эту проблему. Она хорошо сегментирует клиентов не только по уровню заинтересованности, но и по качеству риск-профиля. В результате сервис позволяет определить пул «лучших клиентов» с конверсией в выдачи кредитов клиентам значительно выше среднего».

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», отметил: «В эпоху высокой маркетинговой активности в секторе розничного потребительского кредитования «Триггеры TakeRate» послужат надежным инструментом в тактике генерирования специальных предложений. Используя эту модель, кредитору не нужно каждый раз мониторить весь массив своих клиентов в поисках тех, кто потенциально положительно отреагирует на предложение. «Триггеры TakeRate» выделяют не просто заинтересованных клиентов, они идентифицируют тех, кто имеет высокие шансы на одобрение кредита и максимально заинтересован в этом. Дополнительным плюсом к высокой эффективности и сокращению издержек служит повышение лояльности к бренду путем снижения количества «пустых» звонков. Клиент остается доволен тем, что банк отлично понимает его потребности и вовремя делает предложения, которые полностью отвечают его текущим запросам».