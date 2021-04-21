Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства

Совкомбанк начал проводить электронную регистрацию сделок через SmartDeal – digital-платформу для взаимодействия с сервисами Росреестра. Совкомбанк стал шестым системно значимым банком России, кто выбрал SmartDeal для регистрации сделок с Росреестром в цифровом формате. Работа с Росреестром через цифровой канал делает покупку квартиры проще и быстрее.

На платформе доступен весь спектр сделок для онлайн-регистрации и выпуск электронной подписи, которая соответствует госнормам безопасности данных. Например, регистрация сделки по договору купли-продажи занимает в среднем четыре дня, а на изготовление электронной подписи уходит около десяти минут.

За первый месяц работы в системе специалисты Совкомбанка оформили более 5000 обращений в государственный орган регистрации.

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка, отметил: «Мы выбрали крупного и успешного партнера SmartDeal для дальнейшего развития сервиса электронной регистрации ипотечных сделок. В 2020 году доля сделок с электронной регистрацией на вторичном рынке и в кредитах под залог недвижимости достигала 60%, мы уверены, что она продолжит увеличиваться благодаря совместной работе с SmartDeal. В планы Совкомбанка в партнерстве с SmartDeal входит также активное развитие электронных закладных. Мы стремимся, чтобы каждая ипотечная сделка регистрировалась онлайн».

Алексей Макаров, основатель и генеральный директор SmartDeal, сказал: «Мы рады, что Совкомбанк выбрал наш продукт для цифрового взаимодействия с Росреестром. Используя SmartDeal, банк получает удобный и надежный инструмент регистрации всех видов сделок с недвижимостью. Также SmartDeal – это единственное доступное на рынке решение, которое может массово регистрировать электронные закладные».