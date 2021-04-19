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«Сбер» помогает молочным хозяйствам внедрять искусственный интеллект

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» реализовал первую сделку по продаже онлайн-фермы для молочных хозяйств. Разработку компании «Мустанг технологии кормления», входящей в экосистему «Сбера», приобрел давний партнер банка – АО «Агрокомпания Русь». Внедрение сервиса позволит компании сократить расходы.

Онлайн-ферма — это сервис аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта для производителей молока. Цифровой клон помогает контролировать ключевые показатели, формализует данные в удобный интерфейс и оперативно информирует о любых проблемах, что способствует принятию верных управленческих решений и сокращению трудозатрат на бизнес-планирование. Динамический прогноз производительности фермы строится на 16 месяцев вперёд по 80 показателям на основе более 200 факторов (история предприятия, работа персонала, частота отклонения, сезонность, структура стада, отелы, ожидаемое молоко и др.) и ежедневно пересчитывается при любом изменении ситуации.

«Наша задача — не просто финансировать агропромышленный комплекс страны, но и обеспечивать наших клиентов лучшими цифровыми решениями для повышения эффективности бизнеса. Совместно с компанией «Мустанг Технологии Кормления» мы предлагаем молочным фермам технологию будущего, которая выводит управление производством на новый уровень. Это экономия времени, математически точные прогнозы и сокращение затрат. Думаю, что такой цифровой двойник будет полезен любому производителю молока», - сказала Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.

«Мы живём в эпоху внедрения IT-технологий и роботизации бизнес-процессов. Мы открыты для инновационных разработок в сельском хозяйстве, позволяющих повысить контроль за процессом производства и снизить себестоимость продукции», - сказала Екатерина Золотарёва, генеральный директор группы АО «Агрокомпания Русь».

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