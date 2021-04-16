Райффайзенбанк обновил функционал мобильного приложения для предпринимателей

Клиенты Райффайзенбанка могут быстро перечислять платежи в бюджет в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн».

Предпринимателю будут доступны три способа совершить платеж – ввести реквизиты, отсканировать QR-код или сфотографировать квитанцию. Приложение распознает любой документ с QR-кодом, и перечисление платежей в бюджет займет всего несколько минут.

«Рутинные операции должны занимать у предпринимателя как можно меньше времени, и с новыми возможностями мобильного банка клиенты смогут совершать платежи в бюджет быстро и максимально удобным способом, - отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн», - Мы стремимся дать клиентам доступ ко всем финансовым сервисам быстро и онлайн».