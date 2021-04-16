«Инфосистемы джет» обеспечит поддержку вычислительной инфраструктуры Банка России

«Инфосистемы джет» начинает оказывать услуги технической поддержки вычислительного оборудования подразделений Банка России. Теперь устойчивая работа более чем 2100 единиц технических средств в 79 городах нашей страны стала ответственностью сервисной команды ИТ-компании. Стоимость годового контракта составляет более 100 млн рублей и возможно продление договора на два последующих года.

Работа Банка России требует грамотного технического сопровождения ИТ-инфраструктуры. Это непростая задача, так как филиальная структура организации охватывает всю страну и покрывает все 11 часовых поясов.

«Инфосистемы джет» стала победителем открытого конкурса на техническую поддержку технических средств вычислительной инфраструктуры среди 5 претендентов. По условиям контракта сервисные специалисты «Инфосистемы джет» будут обслуживать оборудование HP, IBM, Sun, Fujitsu, EMC, Lenovo, Brocade и Cisco.

Сервисный контракт подразумевает несколько уровней срочности устранения сбоев. Скорость восстановления работоспособности оборудования в зависимости от ситуации и способа решения инцидента варьируется от 1 часа. Также сервисная команда будет принимать и обрабатывать заявки на устранение проблем с производительностью, анализировать и предотвращать отказы оборудования и оказывать консультационную поддержку в вопросах конфигурирования и настройки вычислительной инфраструктуры.

«Такие масштабные контракты по плечу только опытным сервис-провайдерам с отстроенными процессами и широкой географией присутствия. Сервисный центр нашей компании остается крупнейшим на территории России и Восточной Европы. Поэтому мы готовы взять на себя строгие обязательства и обеспечивать работу компонентов вычислительной инфраструктуры Банка России по всей стране, — отмечает Андрей Гешель, руководитель Сервисного центра «Инфосистемы джет». — Наша команда специалистов уже приступила к работе».