«Точка» представила новые продукты для бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил новые сервисы для компаний и индивидуальных предпринимателей. Продукты помогут выстроить работу с банком и бизнес-партнерами быстрее и эффективнее. Теперь клиенты смогут воспользоваться новым сервисом кадрового учета с бухгалтерией, онлайн-кассой с маркировкой и приемом оплаты по QR-коду с любого сайта.

Сервис кадрового учета с бухгалтерией. Это сервис, который помогает оформить новых сотрудников по Трудовому кодексу, автоматически рассчитывает зарплату, налоги и социальные взносы, готовит платежи на подпись, формирует кадровую и налоговую отчетность на УСН «Доходы» и «Патенте». У сервиса понятный интерфейс — все работает через чат.

«Точка поможет с трудоустройством нового человека: подготовит заявление, трудовой договор, личную карточку, согласие на обработку персональных данных. Все операции банк возьмет на себя, предпринимателю остается только подписать документы с будущим сотрудником», — рассказал Ярослав Козлов, руководитель сегмента «Бизнес с сотрудниками».

После оплаты счета будут приходить платежки на выплату заработной платы, налогов и взносов. При закрытии квартала формируется отчетность, которую можно загрузить в Контур, Экстерн, СБИС, Астрал и другие сервисы. Кроме того, каждый квартал сервис будет рассчитывать авансовый платеж по УСН «Доходы», готовить налоговые платежки. В конце налогового периода «Точка» подготовит отчетность и книгу доходов и расходов.

Онлайн-кассы с маркировкой. В «Точке» появились онлайн-кассы, которые подходят для работы с маркировкой товаров по новым правилам. Касса готова к работе с первой минуты использования. Покупать ее и устанавливать дополнительные компоненты не нужно, так как теперь в Точке появилась возможность взять кассу «Эвотор» в аренду. В системе есть все, что нужно для работы: сама касса, фискальный накопитель, подписка на услуги оператора фискальных данных, 2D-сканер, программное обеспечение для работы с маркировкой. Специалист банка приедет на торговую точку, настроит кассу и расскажет о нюансах использования системы — просто и быстро.

Согласно изменениям в законе, маркировку товаров должны ввести все без исключения компании до 2024 года. Сегодня эти правила распространяются на такие сегменты, как одежда, шубы, обувь, парфюмерия, шины и покрышки, фототехника, лекарства, молочная продукция. Для того чтобы избежать штрафов, действующему бизнесу необходимо доработать используемые онлайн-кассы, а новым клиентам нужно подключать кассы с учетом новых требований. Точка поможет соблюсти требования закона и возьмет на себя решение вопросов с работой кассы.

API СБП для приема оплаты по QR с любого сайта. Банк «Точка» представил технологичный сервис для приема платежей физических лиц с минимальной комиссией. Сервис идеально подходит для предпринимателей, которые продают услуги или товары в интернете.

Банк доработал систему быстрых платежей (СБП), превратив ее в достойное дополнение к интернет-эквайрингу. Система дает возможность моментально принимать и обрабатывать платежи физических лиц по СБП, используя QR-код.

Комиссия составляет максимум 0,7%, а сумма операции может доходить до 600 000 рублей. Оплата по QR-коду подходит бизнесу любой организационной формы при любой системе налогообложения.

«QR-код в разы упрощает оплату и покупателю — вместо ввода данных карты клиенту достаточно отсканировать код при помощи телефона, а для подтверждения платежа нужна всего одна кнопка», — прокомментировала Дарья Шалагина, проджект-менеджер.

Это возможно, если банк клиента является участником системы быстрых платежей. В Точке теперь можно подключить СБП через API. Использование API позволяет разработчикам не выгружать на сайт фото QR-кода, поскольку в этом случае он генерируется автоматически при нажатии покупателем на кнопку оплаты.

«Команда Точки каждый день работает над тем, чтобы сделать жизнь предпринимателей и предприятий проще. Мы ставим перед собой амбициозные задачи, поэтому предлагаем наиболее технологичные сервисы и прислушиваемся к мнению наших клиентов. Надеемся, что эти и другие продукты банка снимут с предпринимателей лишнюю головную боль, и сделают мир удобным для бизнеса», — отметили в компании.