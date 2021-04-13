Спецпроекты

«Сбер» запустил сервис безналичных чаевых

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — «СберЧаевые». Для того чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или через Сбер ID. Затем в личном кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать переводы.

Есть возможность создать несколько QR-кодов — с разными названиями и целями. Это позволит отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Вся статистика будет отображаться в личном кабинете, в том числе в виде графиков с разбивками по дням, неделям и месяцам, средним чеком и другой полезной информацией. В отдельном разделе будут показываться сообщения клиентов, которые они смогут отправлять вместе с чаевыми.

Чтобы оставить чаевые работнику сферы обслуживания, подключённому к сервису «СберЧаевые», нужно отсканировать его персональный QR-код, затем выбрать сумму чаевых и, по желанию, оставить отзыв. Оплатить можно картой, Apple Pay или Google Pay.

«Всё больше наших клиентов отказываются от наличных в пользу удобных и безопасных бесконтактных платежей. Мы в Сбере активно развиваем это направление в различных отраслях — от ретейла до транспорта. Поэтому с каждым днём в России остаётся всё меньше мест и ситуаций, где людям могут понадобиться купюры и монеты. СберЧаевые позволят клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт — достаточно смартфона», - сказал Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

Ozon покупает бывший банк «Ашана»

История развития, классификация и стоимость ERP-систем

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как исправить проблемы с сопряжением по Bluetooth

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий