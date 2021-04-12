ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора

Банк ВТБ совместно с другими членами ассоциации «Финтех» стал учредителем блокчейн-оператора, который будет заниматься развитием технологии распределенных реестров в России. ВТБ будет входить в центр компетенций по применению технологии блокчейн на финансовом рынке. Банк планирует создавать новые бизнес-модели с использованием блокчейн для развития сервисов для розничных клиентов и бизнеса.

ВТБ уже имеет опыт работы на первой сертифицированной в России блокчейн-платформе «Мастерчейн», которая теперь входит в периметр блокчейн-оператора. Платформа была разработана ассоциацией «Финтех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «Создание блокчейн-оператора – важный и своевременный этап в развитии цифрового пространства с использованием технологии распределенных реестров в России. ВТБ уже успешно работал на платформе «Мастерчейн», где запустил свой проект по выдаче электронных банковских гарантий. ВТБ продолжит и дальше активно заниматься созданием новых сервисов и продуктов с использованием технологии блокчейн, которая позволяет значительно увеличить эффективность бизнес процессов, сократить документооборот и нивелировать риски мошенничества».

Генеральный директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова сказала: «На протяжении нескольких лет на площадке ассоциации «Финтех» крупнейшие финансовые институты развивали технологию распределенных реестров. Учреждение нового общества для развития этого направления даст импульс работе по созданию сервисов на основе блокчейна для российского финансового рынка за счет более глубокой специализации и объединения усилий организаций, видящих преимущества для своего бизнеса в применении технологии распределенного реестра».