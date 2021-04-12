Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов

Huawei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес-процессов.

Необходимость в модернизации существующей инфраструктуры возникла в связи с ростом требований к объемам и задержкам на уровне передачи данных. Несмотря на тот факт, что современные ЦОДы предлагают высокий уровень надежности, а самый популярный на сегодняшний день уровень Tier III позволяет осуществлять обслуживание без сервисных окон, для критически важных приложений, сервисов и продуктов этого может быть недостаточно. Специфические ИТ-задачи банковского сектора требуют наличия геораспределенной высокодоступной ИКТ-инфраструктуры, обеспечивающей функционирование в режиме 24х7х365.

Создать ее можно только за счет строительства полноценных резервных ЦОДов, которые объединяются в единую геораспределенную систему банковских сервисов и приложений по принципу Stand-In с репликацией данных в режиме реального времени. Именно поэтому ВТБ выбрал технологию спектрального уплотнения DWDM, позволяющую мультиплексировать несколько сервисов в одно оптическое волокно с использованием разных длин волн.

«Технология спектрального уплотнения применяется при объединении крупных центров обработки данных для построения катастрофоустойчивых распределенных кластеров. При этом на небольших расстояниях DWDM позволяют эффективнее использовать имеющиеся оптические волокна и минимизировать задержки в процессе передачи данных при обслуживании высокоскоростных каналов связи между объектами банка. Они также являются оптимальным решением, когда необходимо обеспечение прозрачного транспорта потоков данных в сети Ethernet и сети хранения данных (SAN)», – отметили в ВТБ.

Проект по развертыванию DWDM сети был реализован на пяти объектах ВТБ: в трех собственных и одном арендованном ЦОДе, а также в головном офисе в башне «Федерация» (Москва). Поставщиком сетевого оборудования выступила компания Huawei, с которой у ВТБ есть успешный опыт сотрудничества в рамках проектов по увеличению емкости имеющихся систем хранения данных, развертыванию беспроводной сети стандарта Wi-Fi 6 в офисе на Трубной и обучению молодых специалистов по программе стажировок ВТБ «ИТ юниор».

Строительство нового ИКТ ландшафта было выполнено на базе оборудования оптической и электрической передачи Huawei, которое сочетает в себе производительность от 100 до 400 Гбит/c емкостью передачи более 20 Тбит/c, передовую архитектуру и упрощенное обслуживание и ремонт (O&M). Благодаря резервированию 1+1 и встроенному шифрованию решение Huawei обеспечивает высокую сохранность конфиденциальных данных, что позволяет избежать утечек, способных поставить под угрозу работу финансовой организации. Решение также поддерживает анализ больших данных и демонстрирует хорошую совместимость с современными системами электронных платежей, которые имеют решающее значение для банковских учреждений в цифровую эпоху.

Новые устройства передачи Huawei оптимально вписываются в существующие условия аппаратного зала ЦОДов и не требуют их реконструкции. Ускоренное развертывание стало возможным за счет использования архитектур, которые уменьшают количество оптических соединений, исключают неправильное подключение оптоволоконных кабелей и повышают эффективность монтажных работ. Автоматическое развертывание «в один клик» сокращает время конфигурирования и запуска с нескольких дней до нескольких минут. А благодаря встроенным функциям O&M, таким как прогнозирование состояния сети и диагностика неисправностей оптоволокна, банк может обеспечить точное и быстрое устранение неполадок.

«Для банковского сектора развертывание сети DWDM – сравнительно новый опыт, поскольку ранее такие технологии использовали в основном операторские сети и крупные транснациональные корпорации. При разработке проекта мы могли ориентироваться на серьезную технологическую базу Huawei и наш совместный позитивный опыт долгосрочного сотрудничества. Этот проект дал нам возможность оценить перспективы новых технологий DWDM для построения ИКТ ландшафта и позволил заложить фундамент для дальнейшего развития в этом направлении», – отметил руководитель департамента развития инфраструктуры банка ВТБ Владимир Дергачев.

«Группа ВТБ вкладывает значительные ресурсы в развитие инновационного потенциала, который невозможно реализовать без современных ИКТ-технологий. Компания Huawei рада предложить ВТБ лидирующее в отрасли решение для центров обработки данных, способное обеспечить безопасное, стабильное и высококачественное соединение. Уверен, что это еще один важный шаг на пути цифровой трансформации всей банковской отрасли и наш вклад в построение единого цифрового будущего», – отметил генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь.