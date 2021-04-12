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Бывшие топ-менеджеры Модульбанка запустили новый банк для бизнеса

ИТ в банках

Пять бывших управляющих директоров Модульбанка объявили о запуске проекта «Бланк» — нового банка для бизнеса. Сейчас проект доступен только по приглашениям. Каждый зарегистрированный пользователь получает возможность пригласить еще пятерых своих друзей.

«Бланк» запустили экс-директора Модульбанка: финансовый директор Алексей Васильев, директор по продажам и развитию региональной сети Антон Захаров, директор по маркетингу Дмитрий Салатов, операционный директор Нур Ибрагимов и технический директор Роберт Сабирянов. Помимо этого, к команде присоединились директор по продукту из агентства продуктового дизайна «Простор» Артем Чернышев и экс-руководитель службы поддержки Рокетбанка Исмаил Алиев.

«Наш опыт работы с предпринимателями дал нам понимание недостатков и ограничений у существующих банков. Свои знания мы переработали в новую концепцию и решили сделать крутой продукт для бизнеса. В итоге мы собрали команду и запустили проект на лицензии банка «Веста», получив в распоряжение нашего финтех-стартапа капитал в 1,226 млрд руб.», — сказал Алексей Васильев, финансовый директор «Бланка».

Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету как таковому и переход на финансовые потоки, которые позволяют автоматизировать расходные статьи и сделать их учет проще и нагляднее. Внутри приложения предприниматель может в несколько кликов настроить правило, которое будет распределять входящие деньги по любой логике. Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц/неделю/день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину. В дальнейшем предполагается распространить принцип потоков и на другие банковские продукты — будь то поток выручки от эквайринга, пополняемый кредитный поток от банка или валютный поток, в котором предприниматели смогут настраивать правила конвертации валют в зависимости от их курсов. Все это, в конечном счете, работает на создание бесшовной инфраструктуры между банковским сервисом и ежедневной деятельностью предпринимателей.

«Все банки для бизнеса уравнялись и стали похожи друг на друга: тарифы, услуги и приложения примерно одинаковые. Кто-то опережает, кто-то догоняет, но все про одно и то же. Мы решили посмотреть на банкинг для бизнеса по-новому. Сделать его ближе к жизни и потребностям предпринимателей. Мы провели множество глубинных интервью и в итоге пришли к простой истине любого бизнеса: приток денег должен быть больше оттока. Капитан Очевидность, подумаете вы, но на деле этот инсайт пока никак не отражен в функционале банков на рынке. Мы приземлили его на продукт, стерли понятие «счет» и создали финансовые потоки, которые позволяют отслеживать доходы и расходы, а также автоматизировать движение денег. Эта маленькая деталь меняет взаимодействие предпринимателя и банка, меняет роль банка в жизни бизнеса», — сказал Дмитрий Салатов, директор по маркетингу и PR «Бланка».

Новый продукт создан специально для предпринимателей и предлагает им максимальную гибкость в решении финансовых вопросов. Вместо традиционных тарифов с фиксированным набором опций «Бланк» предлагает базовый бесплатный тариф, который дальше можно настроить под себя — добавить необходимое количество платежек, выбрать сумму снятия наличных или вывода на счет физлица. Исходя из выбранных пакетов формируется персонализированный тариф для каждого конкретного бизнеса.

«Продолжу марафон очевидных мыслей: у каждого бизнеса своя специфика работы. Предпринимателей миллионы – видов деятельности тысячи, а тарифов у банка, как правило, три или четыре. В итоге бизнес загоняют в рамки, и приходится платить за весь тариф ради одной опции. Например, вместе с нужными для бизнеса платежками ты получаешь вывод налички или переводы, которые практически не используешь. Мы сделали простой конструктор тарифов, где предприниматель выбирает нужные опции и в три клика настраивает тариф под свой бизнес», — отметил операционный директор «Бланка» Нур Ибрагимов.

Основной акцент стартап делает на мобильное приложение: полная функциональность банка реализована в телефоне, а управлять всеми операциями можно нативно. Помимо легкости управления, «Бланк» предлагает оперативное и комфортное решение проблем в случае вопросов со стороны финансового мониторинга. Во-первых, разработанные алгоритмы скоринга не будут ограничивать доступ к счету ложно. Во-вторых, если какие-то ограничения все же коснутся клиента, то процесс взаимодействия комплаенса и предпринимателя будет максимально быстрым и дружелюбным — необходимые документы можно отправить в мессенджер или созвониться с поддержкой по видео. Возможность оперативно связаться с банком и получить адекватный ответ от живого человека, а не бота — еще одна отличительная черта «Бланка».

«Крутая поддержка — это люди. Мы спорим с руководителями ради клиента. Мы чувствуем боль клиента и знаем, как ее снять. Мы всегда хотим делать лучше, чем вчера. Именно так мы работали в «Рокете», именно так мы продолжаем совершенствоваться в рамках нового проекта. Роботы так не умеют, и слава богу!», — отметил Исмаил Алиев, руководитель поддержки клиентов «Бланка».



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