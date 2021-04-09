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Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Новая разработка Сбера, получившая название Jazz by Sber, позволит всем желающим создавать и проводить видеовстречи, используя лишь браузер и подключение к интернету. Сейчас сервис находится на финальном этапе тестирования. Jazz станет основой решения для корпоративного сектора.

Имея ту же философию и продуктовые качества, что и платформа для потребителей, сервис для корпоративных клиентов получит ряд отличительных характеристик. Первая и самая важная – возможность развернуть Jazz в технологическом контуре компании, на ее инфраструктуре и интегрировать в существующий IT-ландшафт. Преимуществом такой архитектуры является безусловная безопасность – все звонки осуществляются в периметре компании, а работу самого сервиса невозможно заблокировать или внести в нее корректировки извне.

При этом доступ к самим видеовстречам может быть ограничен только определенным кругом лиц, в отличие от решений, где на встречу может прийти любой, имеющий ссылку.

Корпоративный Jazz работает на базе открытой библиотеки WebRTC, где применяется защищенный RTCP видеопротокол, использует OpenSource-решения, не требует скачивания приложений на устройство, позволяет делиться изображением со своего экрана всем участникам и быстро переключаться между ними и, самое главное, не имеет ограничения по времени проведения встречи.

Разработкой Jazz занимается SberDevices – подразделение, специализирующееся на умных устройствах, решениях на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия.

Официальным дистрибьютором и технологическим партнером корпоративной версии Jazz by Sber выступит компания из экосистемы Сбера — «Диалог» — разработчик защищенного мессенджера для бизнеса Dialog Enterprise. Объединение платформы для видеоконференций и мессенджера дополнит решение «Диалога» для создания коммуникационной рабочей среды.

Компании и корпорации в России заинтересованы в надежных решениях, которые не отключат в самый неожиданный момент. Мы учли такую потребность и в ближайшее время предложим бизнесу удобную и функциональную платформу для организации видеоконференций Jazz by Sber, а в перспективе — аналогичные мобильные приложения для iOS и Android. Наше решение соответствует всем требованиям российского законодательства, нормам безопасности и обеспечивает комфортный клиентский опыт, - сказал Давид Рафаловский, CTO «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.



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