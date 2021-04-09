QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории

QIWI объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление — QIWI Business. Под новым брендом будут развиваться все B2B-решения группы компаний, включая кастомизированные сервисы для нишевых рынков, а также малого и среднего бизнеса.

Теперь бренд QIWI Business будет развиваться в рамках группы компаний наряду с «Факторинг ПЛЮС», Flocktory, «Биллинг Онлайн Решения», QPlatform и банком для предпринимателей и предприятий «Точка».

Обновленная структура, обусловленная фокусом QIWI на B2B-сегменте, поможет компании оперативно реагировать на перемены на рынке, разрабатывать актуальные, простые и удобные сервисы для бизнеса, сохраняя гибкий и клиентоориентированный подход. Направление QIWI Business будет включать в себя решения для приема платежей и P2P переводов, массовых выплат работникам и клиентам, выпуска банковских карт и white label решений.

QIWI Business продолжит создавать платформенные B2B2C-решения и узкоспециализированные финансовые инструменты под потребности конкретных сегментов B2B-клиентов. Ранее компания уже представила рынку сервисы для моментальных выплат для таксопарков и водителей такси, взаимодействия бизнеса с самозанятыми, а также комплексные решения в сфере туризма, для благотворительных организаций и ряда других отраслей. Решения QIWI Business подойдут также интернет-магазинам, банкам, финтех-игрокам, ритейлерам и БПА, а экспертиза QIWI в работе с малым и средним бизнесом поможет разработать гибкие решения на стыке финансов и технологий под любой запрос.

«Работа с B2B-клиентами — одно из ключевых направлений для группы компаний, — комментирует CEO платежного сегмента QIWI Андрей Протопопов. — Мы давно работаем с бизнесом, знаем и понимаем нюансы, важные для развития и поддержания компаний в кризисные времена. Наша инфраструктура и экспертиза позволяют выводить на рынок нишевые финансовые инструменты для любых сегментов — и мы продолжим двигаться в этом направлении в рамках развития QIWI Business».