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ВТБ ускорил работу чат-бота в интернет-банке на треть

ИТ в банках

ВТБ увеличил скорость ответа чат-бота в интернет-банке «ВТБ онлайн». Клиенты будут получать информацию по своим обращениям на 35% быстрее — скорость ответа виртуального помощника теперь составляет 1,3 секунды. За I квартал услугами чат-бота воспользовались 1,2 млн клиентов «ВТБ онлайн», из них в марте - более 500 тыс. человек.

Пользователи, помимо скорости реакции чат-бота, теперь также смогут узнать о статусе своего обращения в банк и получить ответ по нему. Если раньше клиентам необходимо было звонить на горячую линию ВТБ, то сейчас для этого достаточно написать в чат фразу «Статус обращения». Кроме того, появилась возможность узнать у виртуального помощника статус готовности пластиковой карты. При запросе «Готовность карты» робот без помощи оператора подскажет, готова ли она, и в каком офисе ее можно забрать.

«ВТБ нацелен на развитие цифровых сервисов, которые упрощают обслуживание в банке. Отмечу, что все больше наших клиентов пользуются услугами чат-бота в «ВТБ онлайн»: в марте к нему обратились более 500 тыс. пользователей, что в два раза больше, чем в марте прошлого года. Виртуальный помощник уже самостоятельно обрабатывает каждое второе обращение, что помогает нам значительно снизить нагрузку на специалистов контактного центра. В наших планах продолжить улучшать качество ответов бота, чтобы клиенты получали еще более детализированную информацию по любым вопросам о продуктах и сервисах ВТБ», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 г. Виртуальный помощник способен ответить на более чем 1,5 тыс. различных вопросов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию: например, узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.

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