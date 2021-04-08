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Onefactor впервые реализовала обучение алгоритмов машинного обучения внутри анклавов Intel SGX на своей МL-платформе

ПО Софт ИТ в банках

Разработчик сервисов искусственного интеллекта Onefactor впервые реализовал тренинг алгоритмов машинного обучения внутри анклавов Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) на своей МL-платформе. Ранее платформа позволяла применять в анклаве только алгоритм, построенный вовне. Теперь у аналитиков банков, которые напрямую работают с МL-платформой Onefactor, есть возможность обучать модели непосредственно в анклаве, что существенно сокращает время вывода готовой аналитики с нескольких дней до считанных минут.

Новое решение позволит повысить качество рекомендаций с применением алгоритмов машинного обучения на 20-35% по сравнению с раздельной обработкой данных, и ускорить МL-цикл, занимающий теперь всего несколько часов работы аналитика. Такой существенный прирост производительности обеспечивается за счет комбинации данных различных типов и обучения алгоритмов в зашифрованном виде.

Технология Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) обеспечивает аппаратное шифрование данных, изолируя код приложения и данные в защищенной области памяти (анклаве). Intel SGX позволяет защищать такие анклавы от системных процессов, выполняемых с более высокими уровнями привилегий. Благодаря аттестации, предоставленной Intel SGX, клиенты Onefactor могут быть уверены, что код приложения, осуществляющий доступ к личным данным, был проверен и одобрен.

Onefactor разработал технологию конфиденциального объединения данных с использованием аппаратного решения SGX в конце 2018 г. Платформа запущена в промышленную эксплуатацию в конце 2020 г. С марта 2021 г. технология Onefactor позволяет не только исполнять алгоритмы машинного обучения в анклаве, но также их тренировки внутри анклава Intel SGX. Теперь исполняемый код – алгоритм машинного обучения, генерируется непосредственного в анклаве с помощью инновационных методов. Технология приложения алгоритмов машинного обучения к объединенным данным нескольких компаний с использованием Intel SGX была запатентована компанией Onefactor на территории России в мае 2019 г. На данный момент к платформе уже подключен ряд крупнейших по объему розничного кредитования российских банков.

С помощью технологии Intel SGX решение Onefactor позволяет обрабатывать полностью зашифрованные данные в апаратно-защищенной среде. Технология предоставляет возможность конфиденциально объединять данные разных компаний и индустрий в едином вычислительном облаке, а затем использовать их в рекомендательных сервисах на базе ИИ. Особенностью МL-платформы Onefactor является высокий уровень защиты исходных данных от компрометации на аппаратном уровне, поскольку их «видит» только алгоритм машинного обучения. К данным нет доступа даже у администраторов системы или поставщика облачных сервисов, что подтверждено независимым аудитом с участием компаний, подключивших свои данные к платформе. Изоляция данных в анклаве SGX обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного внешнего или внутреннего доступа. Это первое в России коммерческое применение технологии обеспечения конфиденциальности данных для тренировки алгоритмов машинного обучения в решении для финансового сектора.

Тесты показали, что при использовании объединенных данных качество выявления мошенничества на 20-35% выше, чем при раздельной обработке данных. Теперь с помощью платформы банки могут дополнительно улучшить качество сервисов и обслуживания своих клиентов: от противодействия телефонному мошенничеству до полностью автоматической верификации кредитных заявок.

Технология не ограничивает количество или категории данных, которые могут быть подключены к платформе. Она позволяет за несколько дней запустить сервисы ИИ как для владельцев данных, использующих платформу, так и для коммерческих заказчиков: банков, страховых компаний, ретейлеров, площадок электронной коммерции.

«Технология Intel SGX помогает защищать конфиденциальность информации даже в случае несанкционированного доступа злоумышленников к платформе, – отметил Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России. – Передовой опыт компании Onefactor в области машинного обучения позволил создать инновационную платформу для совместных вычислений для банковского сектора, которая обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и защиты данных».

«Я рад что нам удалось создать решение с сохранением приватности клиентских данных для промышленных процессов использования технологий машинного обучения, которые сейчас применяют множество компаний – от банков до ретейла, но к сожалению, не задумываясь о приватности и безопасности. Уверен, что это подтолкнет всех участников рынка к инвестициям в обеспечение защиты данных и будет являться драйвером роста всего рынка искусственного интеллекта», –отметил генеральный директор и основатель Onefactor Роман Постников.

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