«Сбер» сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей

«Сбер» обновил чат в веб-версии интернет-банка «Сбербизнес» для юридических лиц. Теперь предприниматели с нарушениями зрения могут получать в нём консультации по вопросам ведения бизнеса.

Все визуальные элементы чата (кнопки, выбор из списка, оферта и SMS-подписание), позволяющие пользователю вести диалог с оператором или чат-ботом, теперь можно активировать с клавиатуры (раньше — только мышью), переключаясь между ними кнопкой Tab. Они также озвучиваются с помощью стандартного программного обеспечения. Вновь поступающие сообщения от бота или оператора зачитываются автоматически.

Работа по адаптации чата проводилась совместно с незрячим сотрудником банка, что позволило сделать чат максимально удобным для людей с инвалидностью по зрению. В фокусе внимания банка — разработка и проектирование всех сервисов таким образом, чтобы использовать их было комфортно людям с любыми особенностями здоровья.

«Адаптированный для незрячих клиентов-предпринимателей чат позволяет получить уникальный клиентский опыт. Мы рассчитываем, что сервисом смогут воспользоваться более 2,5 тыс. людей с нарушениями зрения. Наша задача — сделать любые наши сервисы доступными для всех, независимо от особенностей здоровья», – сказал Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка.