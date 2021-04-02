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Банк «Открытие» улучшил функциональность интернет-банка для предпринимателей

ИТ в банках

В интернет-банке «Бизнес-портал» банка «Открытие» появились новые полезные опции, которые упростили работу с контрагентами и сделали удобнее процессы переводов, ВЭД, получения экспресс-кредитов и услуг инкассации.

Теперь все валютообменные операции объединены в одном разделе «Конвертация валют». Клиенты банка могут воспользоваться одной из предлагаемых опций: онлайн-конверсия для сделок на основе рыночного курса с динамическими котировками и моментальным движением средств по счетам, а также покупка или продажа по желаемому курсу. Кроме того, им доступен обмен по курсу дилера, заранее согласованному с банком, и обмен по курсу банка – единому курсу, действующему в банке «Открытие» на момент сделки, круглосуточно и без выходных.

В разделе «Кредиты» появилась возможность загружать выписки по счетам из других банков. При оформлении заявки на кредит до 5 млн руб. выписку теперь можно загрузить онлайн через защищенное соединение, и на бумаге этот документ не потребуется. При рассмотрении заявки будут учтены обороты по всем счетам клиента в разных банках.

Также были внедрены новые решения для дистанционного подключения к инкассации в автоматизированной депозитной машине (АДМ). При подаче заявки в разделе «Инкассация» открыт «диалог с экспертом» – клиенты смогут общаться с сотрудником банка и договариваться об условиях обслуживания через чат. Без телефонных звонков и личных встреч, подписание документов происходит через «Бизнес-портал».

В сервисе «Выставление счетов» интернет- и мобильного банка добавлены инструменты для работы с контрагентами. Теперь клиенты могут выставить счет как организации или предпринимателю, так и физическому лицу. И сразу получить закрывающие документы к счету – готовые акты или счета-фактуры. Их можно создать из выставленного счета, скачать и направить контрагенту.

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