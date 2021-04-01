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«ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

В «ВТБ Онлайн» появились новые страны для международных переводов с карты на карту. Теперь пользователи смогут отправлять переводы в 105 стран мира на карты Visa и в 112 стран на карты Mastercard. Максимальная сумма перевода составляет 150 000 рублей за одну операцию, комиссия —1% от суммы перевода.

На карты Visa переводы стали доступны в 41 новую страну, в том числе в государства Евросоюза, СНГ, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для переводов на карты Mastercard были добавлены новые страны, такие как Австралия, Индия, Северная Македония, Непал, Сербия, Туркменистан, ЮАР и также на территории Гренландии.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту в мобильном приложении ВТБ Онлайн, нужно выбрать в нижнем меню вкладку «Платежи», открыть раздел «В другие страны» и выбрать перевод «С карты на карту». В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке «Платежи и переводы». Деньги будут мгновенно зачисляться на карту получателя.

«Почти год назад мы запустили сервис международных переводов с карты на карту в 20 стран мира, а в сентябре в пять раз увеличили число территорий. С момента запуска сервиса объем переведенных средств превысил 500 млн рублей. Больше всего пользователи ВТБ Онлайн переводили в Украину, Азербайджан и Казахстан. Сегодня мы добавили для переводов еще более 40 новых стран», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В сентябре пользователи ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и UnionPay. Тогда переводы стали доступны в 64 страны на карты Visa и в 103 страны на карты Mastercard. Сам сервис международных переводов с карты на карту запустился в апреле 2020 года.

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