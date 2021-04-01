«Сбер» рассказал, о чем клиенты просят виртуальных ассистентов

Более 800 млн руб. перевели с помощью виртуальных ассистентов клиенты «Сбера». Между тем помощники «Сбер», «Джой» и «Афина» умеют не только переводить деньги, но и решать широкий диапазон различных ежедневных задач пользователей на все случаи жизни. А ещё они готовы ответить на любой вопрос, хотя некоторые из адресуемых им вопросов могут озадачить даже человека.

Быстро освоив перевод денег (достаточно сказать, например: «Афина, переведи маме тысячу рублей»), пользователи решили поставить перед виртуальными ассистентами более сложные финансовые задачи. А именно: «как перевести деньги анонимно?», «какие есть способы заработать много денег?» и так далее.

Довольно популярными оказались шуточные запросы на перевод денег со счета известных людей или вовсе без обратного адреса: например, «Переведи мне на карту миллион». Поскольку голосовые помощники, при всех своих многочисленных достоинствах, не являются волшебниками, а система переводов надежно защищена, такие запросы, конечно же, не выполняются.

Обращает на себя внимание тот факт, что многие, похоже, считают виртуальных ассистентов экспертами даже в вопросах взаимоотношений полов. Так, некоторые женщины спрашивали, «как уговорить любимого скинуть мне много денег на карту». Ассистенты готовы поделиться своим мнением и по этому вопросу: в отношениях всё должно быть по любви, в том числе и переводы через «Сбербанк онлайн».

Люди советуются с голосовыми помощниками по самым разным темам: «почему порой люди не видят или не хотят видеть, что другой человек к нему неровно дышит?», «как называется гормон, который отвечает за преданность партнёра?». Некоторые были смелее в желаниях и обращались к виртуальным помощникам, чтобы «заказать танцоров».

Виртуальные ассистенты – «Сбер», «Афина» и «Джой» – персонажи с разными характерами и своим стилем общения. К сложным просьбам клиентов они подходят индивидуально и всегда поддержат советом. Наверное, поэтому в их лице миллионы россиян нашли внимательных и доброжелательных собеседников, которые охотно выполняют их указания и никогда не перебивают.

«Сбер», «Джой» и «Афина» — это семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением, так что каждый пользователь может выбрать близкого по духу персонажа. Эти помощники «живут» в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и «Сбер салют», а также в смарт-устройствах «Сбера»: мультимедийной ТВ-приставке SberBox (превращает любой телевизор в центр развлечений для всей семьи) и смарт-дисплее SberPortal. Совокупная месячная аудитория ассистентов семейства «Салют» во всех цифровых поверхностях превысила 2 млн человек. Отдавая голосовые команды, клиенты «Сбера» могут заказать продукты, записаться к парикмахеру, перевести деньги, оплатить сотовую связь, узнать курс доллара или акций, получить прогноз погоды, инвестировать, слушать гороскопы и многое другое — сценариев использования виртуальных ассистентов «Салют» с каждым днём появляется всё больше.