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«ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу

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«ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу — разница между ценой покупки и продажи снижена на 30%. Предложение действует до 9 апреля 2021 г. при покупке или продаже от 1 у.е. для евро, доллара США, китайского юаня, фунта стерлингов и швейцарского франка.

Чтобы обменять валюту по сниженному курсу, клиенту нужно зайти в «ВТБ онлайн», перейти в раздел «Курсы» на главном экране и выбрать нужные счета. Затем останется только указать сумму покупки или продажи валюты и подтвердить операцию.

«Мы видим, что услуга обмена валюты в «ВТБ онлайн» становится популярной у наших клиентов. Сейчас ей пользуются около 100 тыс. клиентов ежемесячно — они совершают 200 тыс. транзакций в месяц, это на 10% больше, чем в 2020 г.», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Развитие конверсионных сервисов и новых продуктов в «ВТБ онлайн» является приоритетным направлением развития. Поэтому мы решили до 9 апреля снизить спреды на 30%, чтобы пользователи могли обменивать валюту еще выгоднее», — сказал управляющий директор департамента инвестиционных продуктов, вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль.

Ранее в мае 2020 г. ВТБ запустил онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу — чем больше сумма, тем выгоднее курс. Услуга стала доступна для всех пользователей ВТБ онлайн, ранее она предлагалась только клиентам сегментов «Привилегия» и «Прайм».

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