ВТБ назвал результаты полутора лет технологической трансформации

ВТБ за полтора года выполнил более половины запланированного объема работ технологической трансформации, предусмотренной стратегией банка до конца 2022 года. Уже по итогам 2020 года банк получил вдвое превышающую прогноз прибыль от внедрения новых технологических продуктов - более 10 млрд рублей. ВТБ рассчитывает завершить основные преобразования раньше запланированного срока - в первом квартале 2022 года.

В рамках реализации технологической трансформации ВТБ перевел мобильный банк на новую ИТ-архитектуру, что позволило увеличить скорость работы ВТБ Онлайн вдвое и ускорить время отклика интерфейсов в 10 раз; вывел на новый уровень надежность систем при росте числа внедрений изменений на 57% до 33000 в год; создал 7 новых технологических платформ, которые планирует сделать лидерами рынка; в 8 раз сократил time to market продуктов и сервисов для клиентов;

«Нам нужно было ускорить внедрение новых значимых продуктов, вывод на рынок новой функциональности. Мы должны были преодолеть технологический разрыв с другими участниками рынка, одновременно с этим повысить устойчивость и надежность. Мы решили, что нужно построить ВТБ на совсем других технологических принципах, как бы совсем новый ВТБ. Для полной перестройки всех технологических систем банка и создания инновационных ИТ-платформ мы полностью изменили модель производства технологий, теперь над продуктами работают более 1200 команд, в которых более 13 тысяч человек. Мы открыли 14 программ в рамках программы "600 дней", написали все слои ИТ-архитектуры, через два года мы практически в каждом слое должны стать лидером на рынке», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Кулик отметил, что ВТБ создал и внедряет семь технологических платформ, которые позволят банку развиваться быстрее рынка, строить открытую экосистему, упрощать и ускорять взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом.

Это омниканальная платформа, платформа розничного кредитного конвейера, платформа корпоративного кредитного конвейера; платформа открытых интерфейсов взаимодействия (open API); платформа аналитики данных, гео- и графовая платформы, платформа автоматизации разработки, облачная платформа.

«Мы их строим так, чтобы в 2022 году мы были лидерами, не просто там входили в топ-3 или пять, а именно лидерами в каждом из слоев технологических систем», - подчеркнул Кулик.

ВТБ в рамках технологической трансформации также активно внедряет искусственный интеллект в бизнес-процессы банка,

«Что касается искусственного интеллекта, мы занимаемся им не для изучения высоких материй, а исключительно там, где это дает эффективность и конкретный доход. За первый год этой программы мы заработали более миллиарда рублей, построили несколько систем, запустили в промышленное использование порядка 130 различных моделей, от предсказания оттока клиентов до распознавания текста. В январе запустили голосового помощника в мобильном приложении. Но главная гордость - автоматизация процессов внедрения и обучения искусственного интеллекта. К концу 2021 года мы планируем роботизировать разработку алгоритмов ИИ. Робот будет сам будет выявлять неоптимальные процессы, формировать модели, внедрять их в работу и следить за их эффективностью», - пояснил Кулик.