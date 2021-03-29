Спецпроекты

ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы

ИТ в банках

ВТБ при реализации партнерской модели рассчитывает привлечь более 8 млн активных розничных клиентов к 2025 г. Суть открытой экосистемы ВТБ заключается в сотрудничестве в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом.

Экосистема ВТБ строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Все проекты будут реализованы на BaaS-платформе (Bank as a service – банк как сервис), что подразумевает создание для партнера «цифрового банка», в который будут встроены сервисы партнера и новый клиентский путь с платежными инструментами от ВТБ, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами.

«Мы строим открытую экосистему: в отличие от замкнутого формата, мы полностью открыты для партнёров, принцип партнёрства — базовая характеристика нашего подхода к строительству экосистемы ВТБ. Приоритетные направления уже определены. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги. В свою очередь, как банк мы сконцентрированы именно на финансовых сервисах», – сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«ВТБ нацелен на создание открытого цифрового банка и намерен развиваться вместе с партнерами, расширяя общую продуктовую линейку. Мы предлагаем крупнейшим игрокам современную платформу, с помощью которой нефинансовые компании могут быстро и легко запускать финансовые и платежные продукты, создавать для клиентов удобные сервисы. Это позволит нашим партнерам успешно конкурировать с ведущими экосистемами и повышать капитализацию, что подтверждается международной практикой. ВТБ такая модель позволит к 2025 г. увеличить активную клиентскую базу более чем на 8 млн клиентов», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что создаваемые проекты будут работать по принципу открытой площадки, на которой клиенты смогут пользоваться наиболее подходящими услугами. Один интерфейс будет объединять лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка: оплату связи, интернета, ТВ, пополнение транспортных карт, услуг ЖКХ, штрафов, налогов, появятся и нефинансовые сервисы – заказ такси, билетов на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды и другое.

Первый проект ВТБ реализует совместно с розничной сетью «Магнит». Менее чем за четыре месяца работы платежного сервиса Magnit Pay его активными пользователями стали около 200 тыс. клиентов. Чаще всего они пользуются виртуальной картой в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит».

ВТБ ведет переговоры о подключении к партнерской модели новых игроков рынка.

«За год мы разработали платформу открытых программных интерфейсов (API), которая дает колоссальные возможности развивать сервисы и партнерские отношения с компаниями из совершенно разных сфер. В ближайшее время у нас будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Они смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией», – сказал заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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