Спецпроекты

Samsung помогла банку Sparkasse объединить онлайн-сервисы и классические отделения

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Цифровой центр Stadtsparkasse München оснастили отраслевыми решениями Samsung: мобильными устройствами, защищенными с помощью платформы безопасности Knox и док-станциями DeX.

Объединение онлайн- и офлайн-сервисов позволяет расширить их возможности и функционал. С одной стороны, мобильные решения позволили увеличить производительность труда сотрудников Stadtsparkasse München (теперь они могут выполнять множество рабочих задач с одного устройства, независимо от местоположения), а с другой стороны, они способствовали повышению качества обслуживания в точках продаж. Клиенты теперь могут потреблять большую часть банковских услуг в отделении через мобильное приложение или сайт на устройствах Samsung, а при необходимости обратиться за персональной консультацией к сотруднику. Работники банка также консультируют клиентов по видеосвязи.

Широкий спектр мобильных устройств Samsung позволяет плавно перейти от офисных ПК к гораздо более гибкой мобильной инфраструктуре. С помощью смартфонов и планшетов можно создать практически полноценную рабочую станцию с различными важными функциями. Для этого достаточно установить в отделении док-станции Samsung DeX в сочетании с мобильными устройствами Samsung и подключить их к экрану через адаптер HDMI, док-станцию USB-C или по беспроводной сети через Miracast. Экран, в свою очередь, может быть подключен к мыши и клавиатуре.

В банковском секторе большое значение имеет уровень защищенности устройств. Многоуровневая платформа Knox, встроенная в устройства Samsung, обеспечивает безопасность данных на аппаратном и программном уровнях и гарантирует, что конфиденциальные данные не будут скомпрометированы. Решения продуктовой линейки Knox позволяют удаленно управлять устройствами и обновлять ОС, гарантируя, что на смартфонах и планшетах всегда будет установлена актуальная для бизнеса версия с соответствующими патчами безопасности.

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