ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу

ВТБ разработал и начал внедрять новую платформу открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка. Также платформа позволит упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, выпуск и обслуживание которых будет осуществлять ВТБ.

В 2020 г. на платформе API станут доступны около 200 финансовых сервисов, включая: калькулятор по автокредитованию; сервисы оплаты счетов; сервисы для партнеров программы лояльности банка; сервисы интеграции с внешними колл-центрами.

Также партнеры смогут получить бесшовный доступ к информационно-справочным сервисам о курсах валют, списке офисов обслуживания банка, контактной информации и других услугах, доступных в банкоматах и отделениях ВТБ и другие сервисы.

«В рамках цифровой трансформации ВТБ за год разработал API-платформу для ускорения и расширения взаимодействия с партнерами и создания новых клиентских сервисов. Помимо инфраструктурной функции новая платформа повысит эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, позволит сократить срок разработки и внедрения интеграций до двух недель, а также обеспечит надежность и увеличение производительности на десятки тысяч транзакций в секунду», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Новая API-платформа дает ВТБ колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерских отношений с компаниями из совершенно разных сфер, в том числе телеком, торговые сети, страховщики. В ближайшее время будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Партнеры смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией», — отметил глава департамента ИТ-архитектуры ВТБ Илья Старостин.

Платформа состоит из четырех ключевых элементов: платформа внутренних API, которая позволяет осуществлять интеграцию между внутренними системами банка и вызывать партнерские сервисы в контуре банка; платформа партнерских API для позволяет партнерам и клиентам вызывать сервисы банка; портал разработчика – инструмент для получения информации об API, тестирования взаимодействия, а также получения статистики; платформа файлового обмена – инструмент для безопасного обмена файлами между банком и партнерами.