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Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза

ИТ в банках Ритейл Розница

С февраля 2020 по февраль 2021 г. количество торговых точек, подключивших сервис «Сбера» «Плати QR», выросло в 3,6 раза. В 2020 г. ежемесячный оборот увеличивался в среднем на 19%.

«Максимальный оборот по "Плати QR" показывают такие категории, как турфирмы, стройматериалы, товары для дома и ремонта, продажа и лизинг автомобилей, красота и здоровье.Сервис приёма оплаты по QR-коду "Плати QR", запущенный в августе 2019 г., позволяет принимать безналичные бесконтактные платежи без использования банковского оборудования и подключения к электросети», – сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

На сегодняшний день сервис «Плати QR» подключили в том числе такие крупные торговые сети как «Лента», «Виктория», «О’кей», «Ригла», «Фармленд», «Эркафарм», Incity, «Бетховен», Hoff, «Технопарк» и др.

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