Клиенты «ВТБ онлайн» утроили число платежей по QR-коду

Количество платежей по QR-кодам через приложение «ВТБ онлайн» за год выросло в три раза — в феврале 2021 г. число операций составило более 220 тыс., при этом объем операций вырос почти в 80 раз.

Сервис оплаты по QR-коду в «ВТБ онлайн» постоянно совершенствуется. В этом году в приложение была встроена новая библиотека для сканирования, что позволило считывать сложные QR-коды на разных моделях телефонов и дало возможность сканировать их даже с помятых квитанций и изображений низкого качества. Кроме того, пользователи «ВТБ онлайн» теперь могут вносить оплату за детские сады и образовательные услуги, не вводя реквизиты вручную, — для этого нужно просто отсканировать QR-код на квитанции.

Оплатить счет по QR-коду можно тремя способами — нажав на соответствующую иконку в правом верхнем углу экрана авторизации, на главном экране в разделе «Избранное» или в разделе «Платежи». После сканирования все поля для оплаты заполнятся автоматически, клиенту останется только подтвердить платеж.

«Мы запустили сервис оплаты по QR-коду в приложении ВТБ онлайн осенью 2019 г. Видим, что такой способ оплаты понравился нашим клиентам — каждый месяц мы фиксируем постоянный рост числа платежей. Оплата по QR-коду имеет много преимуществ: оплачивать услуги получается гораздо быстрее и при этом исключается вероятность ошибки в реквизитах. Кроме того, клиенты могут быстро оплачивать квитанции за близких, просто загрузив фото платежки из галереи телефона. В дальнейшем мы планируем улучшать этот сервис и увеличивать число поставщиков», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Объем платежей через «ВТБ онлайн» растет: за 2020 г. данный показатель вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 г. Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% — до 1,35 млн, объем операций — на 37%. Кроме того, за последний год в два раза увеличилось количество поставщиков услуг, доступных в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ онлайн», сейчас их почти 20 тыс. Также доступно более 65 тыс. поставщиков, зарегистрированных в системе ГИС ЖКХ. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии.