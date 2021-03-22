Спецпроекты

Исследование: 75% банков привлекают аутсорсинг-команды для тестирования своих ИТ-систем

ИТ в банках Аутсорсинг

«Перфоманс лаб» выпустила ежегодное исследование RQR 2020-2021 (Russia Quality Report), отражающее состояние рынка услуг тестирования ИТ-продуктов. В нем описаны тренды и изменения в области обеспечения качества ИТ-систем в России по сравнению с предыдущими годами, много интересной аналитики и прогнозов на будущее.

Отчет основан на отзывах специалистов из разных сегментов рынка, которые делятся мнением о том, насколько важен этап тестирования в процессе разработки и запуска новых программных продуктов, и почему его не стоит игнорировать. Хотя есть и мнения тех, кто пока не готов к тестированию в силу недостаточности информации о пользе этого процесса.

В исследовании много интервью глав финансовых компаний, использующих тестирование, так как их главный приоритет - высокое качество ИТ-продуктов и систем. Также вы найдете статьи на тему тестирования, узнаете про работу с большими данными, применение искусственного интеллекта, про новые подходы и методологии, применяемые в ИТ-бизнесе в области тестирования, про импортозамещение, и конечно о том, куда движется бизнес в эпоху цифровой трансформации и чем живет сегодня, и многие другие животрепещущие темы.

Отчет будет интересен для широкой аудитории ИТ-специалистов, заинтересованных в повышении качества программных продуктов, а также для руководителей компаний, связанных с созданием и эксплуатацией ИТ-систем.

Тестирование пользуется спросом, но пока не во всех областях экономики в силу незнания процессов, дороговизны и прочих причин. Создать ИТ-решения высокого качества без предварительного тестирования и применения этого этапа в процессе работы по усовершенствованию продукта довольно сложно. Об этом вы узнаете из исследования RQR.

Из отчета следует, что 38% опрошенных имеют в своем штате специалиста, ответственного за цифровую трансформацию. 62% опрошенных выделило среди проблем управления тестовыми данными необходимость обезличивания этих данных. Более 50% респондентов при оценке качества работы команд тестирования выбрало два основных критерия - это количество найденных дефектов и сокращение времени выпуска продукта на рынок. 90% респондентов так или иначе применяют в работе методологии Agile. От тестировщиков чаще требуют обладания Soft skills.

39% игроков рынка пользуются QA-аутсорсинг услугами (свой максимум этот показатель достиг в финансовых структурах - 75%. В банках практику DevOps использует 75% респондентов из банковского сектора.

91% руководителей не применяют импортозамещение при закупках программных средств для тестирования ПО. Но аналитики «Перфоманс лаб» заметили тенденцию в выборе инструментов тестирования от дорогих в сторону более современных и эффективных. Например, таким решение является доступный на рынке продукт нагрузочного тестирования компании «Перфоманс лаб» – boomq.io, больше о котором вы можете узнать из отчета.

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