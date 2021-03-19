Модульбанк проверит интернет-магазины с помощью ИИ

Модульбанк запустил алгоритм машинного обучения, который анализирует интернет-магазины по 50+ параметрам и проверяет их на надежность.

Сервис изучает данные о юрлице, которому принадлежит магазин, другие публичные данные о продавце. И формирует решение о том, насколько безопасно проводить оплату на этом сайте — действительно ли продавец доставит купленный товар и не обманет ли покупателя.

По итогам сканирования Модульбанк формирует персональную страницу на своем портале. Там указывается, что интернет-магазин проверен и на нем можно совершать покупки, не опасаясь обмана. Владелец магазина может разместить у себя на сайте соответствующий бейдж.

«У Модульбанка самые сильные на рынке машинные алгоритмы для контроля рисков. Постепенно мы расширяем технологию и натаскиваем ее на новые задачи. Например, научили наш алгоритм оценивать надежность интернет-магазинов», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.