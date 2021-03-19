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«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) с 19 марта 2021 г. начала предлагать сервисы для продажи и покупки квартир физическим лицам. Клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тыс. лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Выход в новый сегмент позволит компании по итогам 2021 г. в шесть раз увеличить число сделок с недвижимостью – до 260 тыс.

В настоящее время экосистема недвижимости «Метр квадратный» объединяет сервисы для выбора и покупки жилья в режиме онлайн. Чтобы воспользоваться ими, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru, где в настоящий момент представлено более 140 тыс. квартир и комнат Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 г. экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1 тыс. застройщиков, 19 банков и более 2 тыс. агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья», – сказал генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

За 2020 г. на платформе прошло около 43 тыс. сделок более чем на 160 млрд руб. «Сегодня мы начинаем работать с розничными клиентами, которые смогут купить или продать квартиру через наш ресурс. Рассчитываем, что выход в новый сегмент бизнеса позволит нам уже к концу года увеличить количество сделок с недвижимостью до 260 тыс. Пока на нашем сайте представлены объекты двух столиц, однако в дальнейшем мы планируем расширять его предложениями и других крупных городов. В настоящее время сервисы онлайн-сделок с недвижимостью доступны физическим лицам в 59 регионах России через широкую сеть наших партнеров», – отметил Вячеслав Дусалеев.

Выбрав объект недвижимости, покупатель может воспользоваться сервисами экосистемы для его приобретения: возможностью оформления ипотечного кредита в 19 банках-партнерах компании, сервисом безопасного проведения расчетов для покупки квартиры, продуктом «Защита сделки» (предполагает возврат стоимости квартиры клиенту при возникновении проблем с правом собственности) и электронной регистрацией прав собственности на объект. Владельцам недвижимости также доступен заказ дизайн-проекта квартиры с подбором отделочных материалов подходящей стоимости, проведение безопасных взаиморасчетов по договорам с ремонтными бригадами и компаниями, возможность оформить кредит на ремонт.

Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей группы ВТБ. В 2020 г. ВТБ провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тыс. кредитов на 7,5 млрд руб. По итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку. К 2022 г. ВТБ предложит своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.

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