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Сбербанк запустил мультивалютные карты для путешественников

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк запустил функцию мультивалютности для карты «СберКарта Тревел», а также для карт Visa Infinite Privilege, Visa Infinite и Mastercard World Elite. Их обладателям больше не нужно оформлять специальные валютные карты для оплаты покупок в валюте за границей и на иностранных сайтах.

Одной картой можно расплачиваться в любой из трёх валют — в рублях, долларах США или евро. Добавить дополнительные валютные счета и переключить карту на нужный счёт можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в любое время, без ограничений по количеству переключений и без дополнительной платы.

При использовании «СберКарты Тревел» для своих ежедневных трат возвращается до 10% от стоимости покупок «СберМилями». Накопленные «СберМили» можно использовать на планирование будущих путешествий, оплачивая авиа- и ж/д билеты, а также отели.

«Сегодня становится популярным оформлять карты онлайн. Есть клиенты, которые даже не приходят за пластиковыми картами в отделение, тем более в пандемию. Но деловая активность постепенно начинает восстанавливаться, открываются границы с некоторыми странами, и мы решили сделать жизнь наших клиентов ещё удобнее. С мультивалютной картой отпадает необходимость заводить отдельную валютную карту на всякий случай, которая может потребоваться всего несколько раз в год. Со СберКартой Тревел всё просто: одна карта для нескольких счетов без дополнительных трат и с начислением СберМиль, которыми можно оплатить до 99% стоимости билетов и отелей», - сказал Игорь Ковалёв, и. о. директора дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка.

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