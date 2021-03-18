Спецпроекты

Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Amadeus и Mastercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудничеству Amadeus и Mastercard будут продолжать предоставлять гибкие, безопасные и эффективные способы оплаты и получения платежей.

Новые договоренности достигнуты на базе существующих стратегических отношений между компаниями и нацелены на развитие быстрой, безопасной и автоматизированной формы оплаты. Для проведения и получения оплаты используется платежная платформа Amadeus B2B Wallet в сочетании с технологией виртуальных платежей, предлагаемой Mastercard Wholesale Program. Программа представляет собой решение, разработанное специально для туристической отрасли. Технология виртуальных карт используется для повышения уровня защиты платежей, а также увеличения прозрачности платежных процессов при взаиморасчетах между туристическими агентствами и поставщиками.

Кроме того, виртуальные карты призваны защитить денежные потоки, снизить риски при банкротстве и упростить процессы сверки в системах учета, помогая при этом улучшить опыт платежей как для туристических агентств, так и поставщиков трэвел услуг, например, авиакомпаний и гостиниц.

Барт Томпкинс (Bart Tompkins), Managing Director Payments, Amadeus, прокомментировал это событие: «Способ, которым пользуются туристические агентства для оплаты услуг поставщикам, сегодня трансформируется. Оплата виртуальными картами помогает агентствам отвечать на вызовы COVID-19. Это защита денежных потоков, снижение рисков и повышение эффективности бэк-офисной системы, и плюс улучшение условий расчетов с поставщиками. Мы рады продолжить многолетнее сотрудничество с Mastercard. Наше обязательство – обеспечить нашим клиентам доступ к широкому спектру способов оплаты виртуальными картами с помощью цифрового решения Amadeus B2B Wallet».

Кевин Уайт (Kevin White), Travel, Mastercard, сказал: «Компания Mastercard в течение многих лет является пионером инноваций в сфере виртуальных карт. Мы сохраняем приверженность туристической индустрии, стремясь помочь ей обеспечить большую защиту платежей и прозрачность транзакций с помощью Mastercard Wholesale Program. Мы рады расширить наше партнерство с Amadeus. Это хороший способ поделиться опытом и инновациями обеих компаний для поддержки восстановления и роста туристического сектора. Сегодня как никогда важно, чтобы игроки туриндустрии объединили свои усилия не только для решения текущих потребностей отрасли, но и создания сильного и устойчивого будущего для всей туристической экосистемы».



Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера