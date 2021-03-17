Спецпроекты

Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

В рамках развития в Москве новой транспортной концепции «Mobility as a Service» (MaaS или «Мобильность как услуга») Сбербанк открыл финансирование компании «Контрол» лизинг на сумму 400 млн рублей для приобретения городских электросамокатов. Быстрый и экологичный вид транспорта будет доступен москвичам и жителям крупных городов России по модели кикшеринга (поминутная аренда) в приложениях «Ситимобил» (входит в экосистему Сбера) и «Urent».

Концепция MaaS заключается в том, чтобы составить для пользователя оптимальный маршрут передвижения из точки А в точку В с использованием различных видов транспорта: метро, автобус, трамвай, такси, каршеринг, прокатный велосипед и даже самокат, который закрывает потребность в логистике «последней мили».

Электросамокат позволяет быстро добраться до места назначения от ближайшей станции метро или остановки общественного транспорта, помогая решить проблему быстрого перемещения по городу. В прошлом году электросамокаты стали популярным видом досуга и хорошим способом провести время с друзьями.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк и компании нашей экосистемы предлагают жителям и гостям столицы современные цифровые сервисы в самых разных сферах деятельности – от доставки продуктов до отправки посылок, от онлайн-кинотеатра до телемедицины. Для быстрого и комфортного передвижения по городу мы создали единую мобильную платформу, с помощью которой можно эффективно спланировать и организовать поездку на разных видах городского транспорта с учетом ее продолжительности и стоимости».

Александр Усов, исполнительный директор «Контрол лизинг», сказал: «Современный рынок базируется на экосистемах. Он технологичен и требует быстрой реакции всех участников. Мы благодарны Сбербанку за скорость. Сбер всегда поддерживал инновационные проекты CTRL лизинг в сегменте новой мобильности, и мы гордимся сложившимися партнерскими отношениями».



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