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Банк «Точка» выпустил обновленные сервисы для бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» презентовал новые возможности для бизнеса — как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров. Также продакт-владельцы «Точки» рассказали об оптимизации и доработках существующих продуктов банка.

Новые продукты помогут выстроить работу с банком, бизнес-партнерами, иностранными контрагентами быстрее и эффективнее. Теперь клиенты смогут воспользоваться улучшенным сервисом работы с валютой, скоринговой системой, а также использовать другие полезные функции. Совершать платежи по реквизитам и отслеживать уведомления налоговой будет проще и удобнее. Возможность заключать безопасные сделки теперь доступна не только клиентам «Точки».

Сервис безопасных сделок теперь доступен не только клиентам «Точки». Он полезен в первую очередь предпринимателям, которые работают с контрагентом впервые. Сервис позволяет не бояться, что услуга будет не оказана, а товар — не доставлен. Безопасная сделка работает на базе номинального счета, владельцем которого является «Точка». Банк гарантирует сохранность денег, а в случае появления проблем к их решению привлекается арбитраж.

Операции с реквизитами и платежи в бюджет стали проще. Новая форма помогает быстро создать платеж в бюджет — в ней теперь есть подсказки. Приложение соотносит бумажный бланк с полями в интерфейсе «Точки X» и предлагает исправления возможных ошибок. Также «Точка» оптимизировала такие операции, как просмотр реквизитов, платеж по реквизитам и повтор переводов с карты на карту.

«Мы научили приложение заранее рассчитывать вашу комиссию за платеж, показывать срок, в течение которого контрагент получит деньги. А ещё, в отличие от многих других банков, мы заранее подготовились к изменениям в законодательстве и доработали платеж в бюджет так, чтобы вы могли его совершать по новым правилам, которые уже в апреле станут обязательными», — рассказал Николай Новокшонов, продакт-оунер основного приложения «Точки».

«Точка» заботится о конфиденциальности клиентов: баланс теперь можно скрыть одним взмахом руки.

Подсказки по взаимодействию с налоговой. Пользователь приложения получает полную информацию и своевременные и понятные уведомления обо всех изменениях работы с налоговой. Если произошла блокировка — приложение показывает полные данные, включая документ с основанием наложения ограничений, причины, имя инспектора, а также рекомендации и план действий.

Улучшение скоринговой системы: оценка потенциальных сотрудников станет более комплексной. Система готовит отчёты с оценкой сотрудника или кандидата в базовой или расширенной форме. Оба варианта подсвечивают основные риски, которые возникают при трудоустройстве. Скоринговая система помогает принять решение, а не принимает его за клиента.

«Помимо данных, которые есть и в простом отчете, в полном появляется информация о кредитной истории, а также — отзывы бывших работодателей, данные о которых предоставит кандидат. Всё это значит, что оценка нашей скоринговой системы будет более комплексной», — комментирует Ярослав Козлов, руководитель сегмента «Бизнес с сотрудниками».

Банковская гарантия за один день вместо трех. Теперь выдача банковской гарантии в большинстве случаев занимает один рабочий день вместо трех. Кроме того, «Точка» расширила грейды процентов и может выдавать гарантии с выгодной ставкой от 1,9%. При этом на рынке средняя минимальная стоимость гарантий — 2,5-3%.

«Точка» готова к тому, чтобы выдавать большие объемы гарантий, в том числе и на крупные суммы. Сеть банков-партнеров постоянно расширяется, поэтому сейчас «Точка» принимает заявки банковские гарантии по коммерческим закупкам.

Аналитика расходов по карте. Клиент банка всегда в курсе своих трат и баланса: полная и наглядная динамика всех трат по категориям есть прямо в приложении.

Зарплатные карты «Открытия». В зарплатном проекте «Точки» уже есть партнеры, на карты которых можно переводить деньги бесплатно. Привязать можно карты любых банков. Сейчас, по просьбам клиентов «Точки», появился новый крупный партнер зарплатного проекта — банк «Открытие». После выпуска карт «Открытия» переводить на них зарплаты можно мгновенно и без комиссии.

Появятся еще 10 валют, в которых можно будет открывать счета. «Точка» продолжает помогать предпринимателям работать с иностранными контрагентами. Клиентам стал доступен простой повтор валютного платежа — достаточно выбрать из списка нужный контракт, указать сумму и счет списания денег. А открыть счет можно будет в 10 новых валютах — это позволит обменивать валюту напрямую, не теряя деньги на двойной комиссии при конвертации рублей в доллары или евро. Каждой из новых валют можно пользоваться полноценно, а открывать по ним счета можно одновременно и бесплатно. Также будет доступна возможность менять валюту по выбранному курсу. Прямые платежи в нужной валюте гораздо выгоднее и быстрее.

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