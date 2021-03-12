Спецпроекты

ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных

ИТ в банках

ВТБ завершил первый этап перехода на новый розничный кредитный конвейер: в 10 раз ускорил обработку данных, и теперь формирование предодобренных кредитных предложений для 20 млн человек занимает не более четырех дней. Второй этап перехода на новый конвейер позволит принимать 95% решений по выдаче розничных кредитов за 1-3 минуты.

В 2021 г. на новый розничный кредитный конвейер планируется перевести выдачу кредитов наличными и кредитных карт, продуктовый ряд ипотеки и автокредитования. В части ипотеки конвейер позволит увеличить долю ипотечных кредитов, оформляемых только по паспорту, с текущих 56% до 75% к концу 2022 г. Доля решений по ипотечным заявкам клиентов, которые будут приниматься в течение трех минут, будет увеличена с текущих 72% до 85%. Полный переход на конвейер завершится к концу 2022 г.

«За год ВТБ в рамках цифровой трансформации полностью перестраивает технологические платформы, меняет организацию процессов, увеличивает долю операций с применением технологий искусственного интеллекта. Все это позволяет выводить качество и доступность сервисов банка на новый уровень. Первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре – это очередной шаг в наших глобальных преобразованиях. Он не только позволил в моменте увеличить мощности и кратно нарастить скорость процессов, но и дал нам возможность гибко внедрять новые продукты и сервисы, совершенствовать механизмы, чтобы предугадывать желания и потребности наших клиентов», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Новая версия кредитного конвейера в разы сокращает время на формирование предодобренных предложений и позволяет нам добиться стратегической цели – максимально упростить и ускорить кредитование. Если раньше обработка только трети клиентской базы занимала у ВТБ до одного месяца, сейчас мы можем реализовать все за рекордные для рынка четыре дня. В этом году на новую технологию мы переведем выдачу кредитов наличными и кредитных карт, что позволит еще больше упростить их оформление и снизить объем запрашиваемой у клиентов информации. Мы продолжим совершенствовать модели оценки рисков, чтобы обеспечить заемщикам только индивидуальные и комфортные для их долговой нагрузки предложения», – сказала руководитель департамента розничных кредитных рисков ВТБ Наталья Ревина.

В настоящее время для формирования точных кредитных предложений ВТБ уже использует статистические модели оценки кредитного риска и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности клиента к тому или иному кредиту. В рамках перехода на новый розничный конвейер удалось внедрить модели оценки дохода и наиболее подходящего по размеру кредита. Это позволило индивидуально формировать для клиентов сумму кредитного лимита. Модернизация скоринговых моделей и внедрение модели дохода позволило увеличить сумму предлагаемого клиенту лимита по кредитной карте в среднем на 15-20%.

Другие материалы рубрики

Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Техноблог

Что делать, если в смартфон попал песок?

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера