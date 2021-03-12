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ВТБ упростил оформление кредитных карт на сайте

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ запустил новый анкетный сервис для получения кредитной карты на сайте банка. Функционал позволит клиентам сократить время на заполнение анкеты и получение финального решения вдвое – всего до 8 минут.

После заполнения анкеты на сайте новые и действующие клиенты банка сразу получат финальное решение, в котором будет указан одобренный кредитный лимит. Получить кредитную карту клиент сможет в офисе банка в тот же день.

«Кредитные карты являются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами. Поэтому мы существенно упростили клиентский путь, чтобы сделать процесс получения еще удобнее и выгоднее. Теперь заполнить анкету на кредитную карту можно в 2 раза быстрее, а самое главное банк озвучит финальное решение по заявке прямо на сайте. Мы планируем нарастить долю продаж через сайт до 12% - отметил Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» ВТБ.

В настоящее время в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей». Она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В первые два месяца после выпуска карты льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются, процентная ставка составляет от 14,6% годовых.

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