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«Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения

ПО Софт ИТ в банках

«Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения. Теперь в чате мобильного приложения клиенты «Почта банка» могут задать свой вопрос сотруднику банка не только в текстовом виде, но и записать аудиосообщение. Оператор в онлайн-режиме обработает запрос и даст в чате текстовый ответ, с которым клиент может ознакомиться в любое удобное для него время. Отправка голосового сообщения в чате доступна в новой версии мобильного приложения «Почта банк онлайн».

В отличие от других мобильных банковских приложений, в которых используется голосовой ввод сообщения с автоматическим преобразованием аудио в текст, в «Почта банк онлайн» голосовое сообщение сразу отправляется оператору для обработки. Это экономит время клиента – ему не нужно проверять правильность распознавания и перевода голоса в текст.

«Среди всех каналов коммуникации клиентов с банком чаты в приложении приобретают все большую популярность. И это понятно: ты можешь в любой момент задать вопрос сотруднику банка, оперативно получить ответ и прочитать его в удобное время. Доля чатов в общей структуре обращений клиентов постоянно растет: за прошлый год она увеличилась на 15% и сегодня превышает 30%. Мы уверены, что с запуском голосовых сообщений многие наши клиенты перейдут на этот формат общения с банком – ведь это быстрее, удобнее и проще, чем писать текстовой сообщение, особенно если вопрос не короткий и не простой. К концу этого года мы ожидаем существенного роста аудиообращений клиентов в чате», – отметила вице-президент, клиентский директор «Почта банка» Антонина Волкова.

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