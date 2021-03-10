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РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

РГС Банк, банк для автомобилистов в рамках группы «Открытие», объявил о запуске маркетплейса Bankauto.ru по покупке и продаже автомобилей. В дальнейшем на платформе будут объединены все товары и сервисные услуги автомобильной отрасли - как для частных лиц, так и для B2B-сегмента. По итогам 2021 года банк планирует привлечь 200 тыс. зарегистрированных пользователей.

Сегодня на маркетплейсе представлены услуги покупки – продажи автомобилей, а также сервисы кредитования, страхования и трейд-ин. Любую модель авто можно подобрать точно по своему запросу: отсортировать по цене, комплектации и техническим характеристикам, выбрать понравившийся цвет и забронировать онлайн. Клиент при этом получит уже зафиксированную стоимость сделки в зависимости от пакета выбранных им услуг. Приехать в салон нужно будет всего один раз — закончить оформление покупки и забрать свой новый автомобиль.

Среди преимуществ маркетплейса для частного клиента - бесшовный клиентский путь, проверенные банком партнеры - профессионалы рынка, прозрачные ценовые условия и автомобили с чистой историей. В свою очередь дилер получит дополнительный инструмент онлайн-продаж для привлечения клиентов по всей России. При этом значительно сократится время сделки за счет прохождения клиентом предварительных дистанционных этапов – дилер получит уже определившегося и готового к сделке клиента.

Среди первых партнеров платформы в Москве – дилерские центры «Автогермес», «Авторусь», «АвтоСпецЦентр», «АвтоцентрСити», 2У Сервис+», «Овод Центр», RTD Service, «Торгмаш» и др. В текущем году также планируется начать сотрудничество с крупнейшими дилерскими сетями в городах-миллионниках.

В каталоге уже представлены 3,9 тысяч автомобилей 24 брендов по новым машинам и 52 брендов – по авто с пробегом. В рамках проекта РГС Банк планирует сотрудничать со всеми брендами, присутствующими сегодня на российском рынке.

«РГС Банк сегодня - это единственный в России банк, полностью ориентированный на автомобилистов и компании из сферы автобизнеса. Порядка 50% процентов продаж к 2022 году мы планируем осуществлять через онлайн-каналы. Цифровой банк, в свою очередь, подразумевает переход от традиционной бизнес-модели с вертикальной интеграцией к построению омниканальной модели продаж, где важную роль будет играть как раз маркетплейс Bankauto.ru - e-commerce платформа для профессиональных участников авторынка и потребителей, которая совместит в одном месте банковские и небанковские сервисы. Мы хотим быть не просто банком для автомобилистов, мы становимся цифровой платформой, ориентированной на сегмент автобизнеса», - отметил президент - председатель правления РГС Банка Алексей Токарев.

В рамках омниканальной модели продаж общение с банком можно будет начать в любом из доступных ему каналов обслуживания (сайт, контакт-центр, офис банка, точка продаж в салоне дилера, интернет-банк, мобильное приложение или маркетплейс) и завершить его уже в другом канале без потери первичных вводных клиентского запроса и досье. Таким образом, клиент получит максимально широкий спектр услуг там, где ему это удобно.

«Сегодня, в условиях всеобщей диджитализации, меняются как бизнес-процессы (свою роль сыграла, конечно, и пандемия коронавируса, которая подтолкнула мир к стремительному развитию онлайн-технологий в сфере продаж), так и сам клиент. Клиентский путь становится все более цифровым и коротким. А покупатели все чаще хотят приобретать в одном месте, не выходя из дома, максимальный набор товаров и услуг на самых выгодных условиях. Маркетплейс РГС банка, являясь открытой платформой для всех профессиональных игроков автомобильного бизнеса, и должен в будущем дать клиенту такую возможность», - добавил директор цифрового бизнеса РГС Банка Роман Головнев.

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