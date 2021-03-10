Спецпроекты

Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»

ИТ в банках Ритейл Розница

X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок лаборатории инноваций Х5 и технологии Visionlabs. Новый способ платежа к концу марта 2021 г. будет доступен в 150 супермаркетах «Перекресток», а в апреле к сервису подключится несколько магазинов «Пятерочка» в Москве. Visa является стратегическим партнером проекта.

Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией по банковской карте. Новый сервис доступен клиентам Сбербанка. Для того чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать режим «Оплата одним взглядом», на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру. Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся.

Решение реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Сейчас технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако технически к сервису может быть подключена вся сеть – более 6 тыс. устройств в регионах присутствия Х5. Опция будет доступна также на новых кассах, которые будут устанавливаться в течение 2021 г. В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности. Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных (спуфинг).

«Существующие сегодня технологические возможности позволяют нам не только быстрыми темпами строить масштабный и экономически эффективный цифровой бизнес, но и кардинально менять клиентский опыт в наших офлайн-магазинах. Технология биометрической идентификации и оплаты является одним из таких изменений. Наше решение уникально как с точки зрения масштаба, так и по качеству самой технологии: удобство интерфейса, скорость покупки, отсутствие дополнительных устройств, высокий уровень безопасности. Решение было успешно протестировано в рамках пилота и сегодня готово к развертыванию в торговых сетях X5. Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России», – сказал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

«В 2020 г. мы впервые запустили эту технологию в эксплуатацию в сети московских кофеен. А сегодняшний запуск проекта в одной из крупнейших торговых сетей страны показывает, что наше стремление развивать инновационные способы оплаты находит поддержку и у наших партнеров, которые не меньше нас заинтересованы в их внедрении. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни даже смартфон — достаточно «предъявить» свое лицо, и платеж состоится. Это быстрая, удобная и безопасная технология будущего, которую мы внедряем одними из первых в стране и в мире. Я убежден: уже совсем скоро бесконтактные биометрические платежные решения будут применяться повсеместно и подобный способ оплаты станет столь же обычным, как оплата банковской картой или смартфоном», – сказал Кирилл Царев, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

«Мы наблюдаем непрерывно растущую популярность бесконтактных способов оплаты среди россиян, в том числе при помощи биометрии. По нашим данным, уже сегодня 74% покупателей в России ежедневно совершают оплату бесконтактно. Безусловно, стремление россиян обезопасить себя в период пандемии повлияло на повышение спроса на безналичные платежи. Интересно то, что 54% российских потребителей считают бесконтактную оплату одним из самых эффективных методов защиты от ковида во время шопинга. При этом биометрические платежи позволяют сделать процесс покупок не только безопасным, но и удобным. Покупателям не нужно беспокоиться о том, что они не взяли с собой карту или забыли PIN-код от нее. Мы уверены, что биометрические платежные решения очень перспективны и они будут активно развиваться и после окончания пандемии. Мы рады принять участие в этом проекте и верим, что оплата при помощи лица вскоре станет одним из наиболее востребованных способов совершения покупок в супермаркетах. Наше исследование подтверждает высокий интерес со стороны россиян к этому виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем», – сказал Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России.

После подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия Х5.

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