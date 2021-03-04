Спецпроекты

Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала

ИТ в банках

Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизировать взаимодействие кредитных организаций с ПФР посредством СМЭВ в целях обработки обращений клиентов для погашения основного долга и уплаты процентов по ипотечному кредиту средствами материнского семейного капитала (МСК).

Адаптер реализует обмен банка и ПФР через Систему межведомственного электронного взаимодействия следующими электронными документами:

  • Уведомление об одобрении кредита / о принятии заявки на погашение кредита (МУБЗ).
  • Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (МЗРК).
  • Уведомление о праве (отсутствии права) на распоряжение средствами МСК, включающее информацию о размере средств МСК, распорядиться которой имеет право владелец МСК (МУБП).
  • Сведения кредитного договора (МВКД).
  • Унифицированный протокол проверок (УПП).

Решение успешно прошло тестирование в одном из крупнейших банков России. Логика электронного взаимодействия с ПФР с использованием Адаптера «ПФР. Материнский капитал» в составе инфраструктуры кредитной организации выстроена следующим образом:

  1. Сотрудник банка вместе с клиентом заполняют данные МУБЗ и МЗРК.
  2. Банк посредством Адаптера направляет МУБЗ в ПФР через СМЭВ.
  3. ПФР проводит проверку права клиента-владельца МСК на распоряжение МСК.
  4. При успешном прохождении проверки ПФР направляет в банк МУБП. / При наличии ошибок ПФР направляет в банк УПП.
  5. В случае получения МУБП банк проверяет информацию о размере средств МСК
  6. Банк формирует итоговую версию МЗРК с указанием сведений кредитного договора (МВКД).
  7. Банк посредством Адаптера направляет МВКД и МЗРК в ПФР.
  8. ПФР принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществляет перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала. / При наличии ошибок ПФР направляет в банк УПП.
  9. После перечисления ПФР денежных средств банк осуществляет погашение кредита в сумме поступивших денежных средств, идентифицируя кредит по назначению платежа.

Адаптер «ПФР. Материнский капитал» реализован на платформе «СМЭВ-Интегратор» компании «Кворум» и наследует все преимущества указанного ПО. Он реализует работу с наиболее распространенными СУБД (Oracle, MS SQL, PostgreSQL), обеспечивает передачу в ИС банка статусов обработки сообщений на стороне СМЭВ и участников межведомственного взаимодействия, поддерживает горизонтальное масштабирование за счет многопоточной обработки сообщений с разделением на процессы обработки («входящие – исходящие») и стадии обработки («приём - отправка»).

Адаптер может быть интегрирован с ИС клиента посредством широкого набора интерфейсов, включая soap-запросы, очереди MQ, обращение к базе данных, файловый обмен и др. ПО поддерживает одновременную работу с несколькими программными интерфейсами.

Кроме того, решение в базовой версии обладает полным набором поддерживающих (утилитарных) функций: журналирование работы с внешними ИС и СМЭВ, логирование внутренних процессов, хранение получаемых сообщений, оповещение пользователей о системных событиях, автоматическая очистка логов и временных файлов и т.д.

Адаптер «ПФР. Материнский капитал» в составе платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9033.

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